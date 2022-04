A Waymo 2021 nyara óta működteti vezető nélküli járműveit San Franciscóban, de egészen a közelmúltig mindegyikben volt egy biztonsági sofőe. Most a vállalat bejelentette, hogy az egyik speciálisan felszerelt önvezető Jaguar I-Pace robottaxija először vezetett San Franciscóban úgy, hogy nem ült ember a volán mögött.

Tekedra Mawakana, a Waymo vezérigazgatója elmondta: "Különösen izgatottak vagyunk az utunk ezen következő szakasza miatt, amikor hivatalosan is elhozzuk a magától közlekedő technológiánkat San Franciscóba - a városba, amelyet a Waymónál sokan otthonuknak neveznek."

"Nagyon sokat tanultunk a san franciscói megbízható tesztelőinktől az elmúlt hat hónap során, nem is beszélve a számtalan tanulságról, amit azóta kaptunk az utasainktól, hogy elindítottuk teljesen autonóm szolgáltatásunkat Phoenix keleti völgyében. Mindkettő közvetlen hatással volt arra, hogy hogyan visszük előre a szolgáltatásunkat, amikor az első utasainkat üdvözöljük SF-ben."

A lenti videó az első vezető nélküli utazás egy részét mutatja be, egy osztott képernyővel, amely a normál kameraképet és a jármű által látottakat is mutatja. Érdemes megjegyezni, hogy úgy tűnik, nagyszerűen látja a körülötte lévő összes közlekedőt, és másokat is részletesen észrevesz - még a kerékpárosok lábának mozgását is látni lehet, ahogy pedáloznak.

A vállalat önvezető járművei nem fogják bejárni egész San Franciscót, és csak egy, a Presidiótól a Candlestick Pointig terjedő területen fognak közlekedni. Ezt a területet a jövőben bővíteni fogják, ahogyan a Waymo tette ezt szülővárosában, az arizonai Phoenixben is, ahol a közelmúltban először vezették be a szolgáltatást a belvárosba.

Mivel a Waymo csak Kaliforniában rendelkezik engedéllyel az autonóm járművek tesztelésére, jelenleg csak az alkalmazottai és a Trusted Tester programjának tagjai számára kínál fuvart, és ezt a jövőben is fenntartja, bár most már nem kell biztonsági sofőrnek ülnie a járműben.

Egyelőre nem jelentették be, hogy mikor tervezik megszerezni az engedélyt arra, hogy az autonóm fuvarokért pénzt is kérjenek az emberektől, de valószínűleg viszonylag hamarosan meg fogják tenni, hogy lépést tartson a GM Cruise-ával, amely már fizető utasokat szállít a városban (bár egyelőre csak biztonsági sofőrrel az autóban).

