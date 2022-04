Thierry Breton, az EU belső piacért felelős biztosa felszólította az európai autógyártókat, hogy a belső égésű motorral hajtott gépkocsik 2035-ös uniós tilalma ellenére is folytassák az exportot, hogy kielégítsék a más kontinensekről érkező keresletet.

Brüsszel tavaly bejelentette, hogy 2035-től nullára kívánja csökkenteni az új autók CO2-kibocsátását az EU-ban, ami a benzin- és dízelüzemű járművek értékesítésének betiltását jelenti majd az említett időpontig a 100%-ban elektromos motorok javára.

"Még ha Európa be is tiltja a belsőégésű motorok értékesítését, a világ más országaiban továbbra is használni fogják azokat" - mondta Thierry Breton egy lombardiai utazás során, ahol találkozott az autóipar képviselőivel, köztük a Stellantis elnökével, John Elkannal.

Thierry Breton rámutatott, hogy 2030-ra az elektromos autók piaci részesedése az új autók értékesítésének 12%-ára korlátozódna Afrikában, az Egyesült Államokban és Indiában pedig 40%-ra.

"Arra bátorítom a teljes autóipari ökoszisztémát, hogy egyrészt biztosítsák az elektromos átállást, hogy 2035-re készen álljanak (az EU-ban), másrészt továbbra is exportáljanak hő- vagy hibrid járműveket olyan országokba, amelyeknek még sok éven vagy évtizeden át szükségük lesz rájuk" - magyarázta az AFP-nek .

Az európai biztos reméli, hogy a gyártók "nem felejtik el, hogy hivatásuk a világpiac kiszolgálása és az egész ipari ökoszisztéma gondozása".

Hozzátette, hogy szeretné, ha a "a nagy konszernek megértenék a felelősségüket, és továbbra is Európában gyártanák a belső égésű motorokat a világ többi része számára, ahelyett, hogy érthetetlen okokból hirtelen áttelepülnének".

Az európai gyártók többször figyelmeztettek a zöld átállás társadalmi hatásaira, attól tartva, hogy az üzemek bezárásához és munkahelyek megszűnéséhez vezet.

Amellett, hogy a Bizottság 2035-re teljesen elektromos meghajtásúvá kívánja tenni az autókat, júliusig javaslatot kell előterjesztenie a személygépkocsik szennyezőanyag-kibocsátására vonatkozó új, szigorúbb szabályozásra, a 2025-től alkalmazandó Euro 7-es szabványra.

Thierry Breton szerint ez a szabvány, amely a világon a legszigorúbbak közé tartozik majd, versenyelőnyhöz juttatja az európai gyártókat. "Ez a know-how lehetővé teszi számukra, hogy versenyképesebbek legyenek másoknál a nagyon alacsony CO2- és szennyezőanyag-kibocsátású hő- vagy hibrid járművek világpiacán.

Suzuki Jimnyből lakókocsi? Nem mi találtuk ki, van ilyen, itt lehet megnézni.