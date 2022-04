A Volkswagen-csoport saját kalugai üzemében, valamint a GAZ-csoport Nyizsnyij Novgorodban található telephelyén történő szerződéses összeszerelése idén júniusban vagy júliusban folytatódhat, erről a Vedomosztyi két jól értesült forrásra hivatkozva számolt be, a konszern hivatalos képviselője azonban nem kívánta kommentálni a pletykát.

A Volkswagenek és Skodák oroszországi összeszerelését, valamint a márkakereskedőknek történő kiszállítását március 3-án "további utasításig" felfüggesztették az ukrajnai háború miatt. Ha hinni lehet a bennfenteseknek, a korábbi információ helyett, miszerint május 12-ig nem dolgoznak, a valóságban júliusig lesz munkaszünet. Ennek oka az ellátási lánc megszakadása: az alkatrészeket nem lehet sem Ukrajnán, sem Lengyelországon keresztül szállítani, ezért alternatív útvonalat kell találni - Törökországon és Grúzián keresztül. A vállalat vezetése reméli, hogy május közepéig sikerül megoldani ezt a problémát.

A Volkswagen Polo és Tiguan, valamint a Skoda Rapid összeszerelése Kalugában folyik, míg Nyizsnyij Novgorodban a Skoda Octavia, a Karoq, a Kodiaq és a Volkswagen Taos gyártása zajlik. Egyelőre nem tudni, hogy a vállalat mely modelleket és hány darabot kezd el gyártani a nyáron, de az egyik forrás szerint a 2022-es gyártási tervet még nem tekintették át. Ezenfelül a cég továbbra is tervezi, hogy 2023-ban egy harmadik műszakot vezet be a kalugai üzemben, ahová állítólag a Kodiak összeszerelését is áthelyezik.

A Volkswagen-csoport 2021-ben 199 200 autót értékesített Oroszországban, ebből 170 300-at helyben, 96 100-at a kalugai üzemben gyártott.

