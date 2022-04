A Európában, különösen Németországban továbbra is a személyszállítás fontos részét képezik, még ha halványulni is látszik régi fényük. Ezért van az, hogy lényegében minden német autógyártónak még mindig van hosszú tetős változata az alapmodelljeiből. A prémium márkák, mint az Audi, a BMW és a Mercedes-Benz a világ legszebb és legerősebb kombi modelljeit kínálják, és ez már évek óta így van.

Nem kell vadonatúj teljesítményközpontú kombit venni, ha valaki gyorsan szeretne haladni a német Autobahnon, hiszen néhány korábbi generációs modell is igencsak alkalmas erre. Vegyük például a BMW 3-as sorozatot az E90-es modellcsaládból, amelynek volt egy jóképű és erős kombi változata is a 3-as sorozat E91 formájában. Többféle benzines és dízel turbómotorral is árulták, a kínálat csúcsváltozatai tekintélyes teljesítményt nyújtottak.

Egy új videó az Autobahnra visz minket, hogy egy kört tegyünk egy E91-es 3-as BMW fedélzetén, amelynek motorházteteje alatt egy 3,0 literes, sorhatos, duplaturbós motor dolgozik. Gyári állapotában 302 lóerőt és 400 newtonméter nyomatékot produkál, ez azonban nem egy szériapéldány, körülbelül 500 lóerő jön benne ugyanebből a sorhatos turbómotorból.

A lenti videón több 100-200 kilométer/órás gyorsulást is láthatunk, és őszintén szólva elámulunk ettől a BMW kombitól. A sprintet körülbelül nyolc másodperc alatt teszi meg, és szó szerint nulla gondot okoz neki a 280 km/óra elérése. Figyelembe véve, hogy ez az autó a gyárat családi luxusterepjáróként hagyta el, le vagyunk nyűgözve a jelenlegi teljesítményétől, miközben majdnem 155 000 kilométer van a kilométerórán.

Elfelejtettük megemlíteni, hogy ez a 3-as sorozatú kombi hatfokozatú kézi sebességváltóval rendelkezik, és ez biztosan növeli az izgalmat a kormánykerék mögött. Egy jóképű autó 500 lóerővel és elegendő rakodótérrel, hogy minden holmi elférjen benne, amely szinte szuperautós teljesítményt nyújt? Erre nem tudunk nemet mondani.

