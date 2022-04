A modell már Magyarországon is foglalható, az első darabok nyáron érkezhetnek hazánkba, a Comfort kivitel 18.910.000 Forinttól, míg a legmagasabb felszereltségi szintet jelentő Premiere Edition kivitel 23.980.000 Forinttól indul.

A kimondottan akkumulátoros elektromos autók számára fejlesztett eTNGA platformra épülő modell az új bZ (Beyond Zero) almárka első sorozatgyártású modellje, emellett ebben a típusban mutatkozik be az új összkerékhajtási rendszer is.

Az elsőkerékmeghajtású modell akár 516 kilométer megtételére is képes a hivatalos, homológ WLTP adatok alapján. Mindez 14,3 kWh/100 km-es fogyasztásnak felel meg. Az összkerékhajtású bZ4X esetében a hivatalos érték eléri a 470 kilométert, ami 15,8 kWh/100 km-es fogyasztást jelent. A magas hatótávhoz a bZ4X 71,4 kWh-s akkumulátora is hozzájárul, melyre opcionális, kibővített garanciaprogramot hirdetett a Toyota, ami 10 év vagy 1 millió kilométer után is garantálja a 70%-os kapacitást.

