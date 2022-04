Tavaly év végén a Mercedes-Benz az AMG márka alatt újjáélesztette az SL Roadstert. A most Mercedes-AMG SL néven futó modell gyakorlatilag a 2015 és 2021 között gyártott AMG GT Roadster helyébe lépett. Ennek ellenére a GT név a keménytetős változat esetében tovább él.

A második generációs Mercedes-AMG GT Coupe-ról az év eleje körül kerültek elő kémfotók. Az első kiszúrt új GT Coupe az 53-as "belépőszintű" változat volt, amelyet néhány nappal az első észlelés után a 63-as modell követett. Az újabb kémfotókon azonban a GT egyre közelebb kerül a Nürburgring körüli bejárató körökhöz.

23 Fotó

A legfrissebb fotókon a GT 53-as kiszáll a Mercedes nürburgringi kamionjából, feltehetően felkészülve az igényes pályán való száguldásra. A sorozaton a GT 63 is látható, amint egy kitérő manővert hajt végre, hogy elmeneküljön a kémfotósok elől.

A korábbi képekhez hasonlóan a mostaniak is erősen evolúciós áttervezésre utalnak. A kupé valószínűleg az SL Roadsterre utaló jegyeket hordoz majd, és talán a Project One hiperautóból is átvesz néhány elemet. Vannak azonban újdonságok is, amiket itt láthatunk. A sárga GT 53 úgy tűnik, hogy a szériafelnik feketére festett változatait viseli. Emellett bepillanthatunk a műszerfalába is, amelyből kiderül, hogy kerek, retro kinézetű klíma-szellőzőnyílások vannak rajta.

A második generációs GT Coupe a megújult SL alvázon fut. Ez azt jelenti, hogy a keménytetős darab valószínűleg megosztja majd néhány alkatrészét a lágytetőssel. A vállalat szerint azonban mindkét autónak más célközönsége és más célja lesz, tehát még ha az autók alapvető felépítése azonos is, a gyártó állítása szerint a kettő mégis más érzetű lesz. Az SL azoknak szól, akik egy nagy sebességű, kényelmes, nyitott tetejű cirkálót keresnek, eközben a GT azoknak kíván megfelelni, akik a koncentráltabb vezetési élményt részesítik előnyben.

Ami a motorokat illeti, az AMG hallgat a pontos specifikációkról. Jó esély van azonban arra, hogy a GT 53 egy 4,0 literes, duplaturbós V8-as motorral készül, amely 469 lóerőt teljesít. Eközben a GT 63-ban a duplaturbós V8-as erősebb, 577 lóerős változata kerülhet be. Ezek a számok az SL Roadster adataiból származnak. A pletykák szerint egy plug-in hibrid modell is készülhet, körülbelül 800 lóerővel .

