A Pekingi Nemzetközi Autókiállítást, amelyet április 21. és 30. között egyszerre két bemutatóteremben tartottak volna, határozatlan időre elhalasztották, erről tegnap a műsor hivatalos honlapján jelent meg egy erre vonatkozó bejelentés.

A pletykák már múlt hónapban is arról szóltak, hogy a Pekingi Nemzetközi Autókiállítást a le kell mondani a koronavírussal fertőzöttek növekvő száma miatt. Most megérkezett a hivatalos megerősítés: a kiállítás titkársága közleményben közölte, hogy a rendezvényt elhalasztják, hogy teljes mértékben megfeleljenek az állami és önkormányzati hatóságok járványmegelőzéssel kapcsolatos valamennyi követelményének. A műsor új időpontja még nem került meghatározásra: ezt külön fogják bejelenteni. Korábban bennfentesek azt mondták, hogy felmerült annak a lehetősége, hogy a show-t júniusban tartsák meg.

A Pekingi Autószalon az ország két legnagyobb kiállításának egyike, két évente kerül megrendezésre a Sanghaji Autószalonnal váltakozva. Hagyományosan mindkét rendezvényt tavasszal tartják, de tavalyelőtt a pekingi nemzetközi autóipari kiállítást - szintén a koronavírus miatt - őszre kellett áthelyezni.

Ráadásul az Auto China nemzetközi szinten is jelenség - a világ autógyártói gyakran választják ezt az eseményt premierek helyszínéül, hiszen Kína a világ legnagyobb autópiaca. Idén a tervek szerint Pekingben mutatták volna be a BMW 7-es sorozat új generációját, beleértve az i7 villanyautót, valamint az első elektromos Mercedes-crossovert, a Mercedes-Benz EQS SUV-t - többek között. De ezek a bizonyos bemutatók mindenképpen megtörténnek: a BMW eredetileg a világ több városában egyszerre mutatta volna be az új zászlóshajót.

A legközelebbi jelentős autókiállítás a new yorki lesz, amelyre április 15-24. között kerül sor. Az új autók bemutatása mellett hagyományosan itt hirdetik ki az Év Autója Világdíj győztesét is.

