Bár hihetetlennek hangzik, volt egy időszak az 1980-as évek elején, amikor egy új Audi 100-assal lehetett kempingezni. Nem csak a hátsó ülésen való kinyújtózkodásról beszélünk. A Bischofberger Audi 100 egy igazi lakóautó volt, és bár gyárilag nem lehetett megrendelni, de elérhető volt azok számára, akik olyan kisebb lakókocsit akartak, ami nem egy Volkswagen furgon volt.

Őszintén megmondjuk, hogy az erről a járműről szóló információk kissé soványak. Az I Love Terrible Ugly Cars Facebook-csoportot böngészve bukkantunk rá, ahol egy Audi quattrology - August Horch Erbe nevű másik oldalról osztották meg. A poszt a rengeteg fotó mellett némi betekintést nyújt ebbe a furcsa lakóautóba. Igen, ez egy legálisan használható lakóautó volt, amelyben több embernek is volt hely az alvásra. Volt benne egy kis konyha hűtőszekrénnyel, tűzhely és mosogató, és kb. 15 liter vizet szállított. Azok számára, akik egy kicsit több helyet akartak, egy magas tetővel rendelkező opció állt rendelkezésre.

Annak érdekében, hogy az Audi csontjai megfeleljenek a kihívásnak, a 100-ashoz egy megerősített csővázas szerkezetet adtak. A felfüggesztést és a fékeket is korszerűsítették, de a morgó soros ötös motor érintetlen maradt. Az autóhoz automata sebességváltót kínáltak, de a vezetők kézzel is kapcsolgathattak az ötfokozatú kézi váltóval. A lakókocsi rész üvegszálas volt, és őszintén szólva, furcsa vágyat éreztünk arra, hogy kanyonokat járjunk be vele.

A poszt eléggé felkeltette az érdeklődésünket ahhoz, hogy további információk után kutakodjunk az interneten, ami elvezetett a cikk alján lévő videóhoz, amely kívülről és belülről is szép látványt nyújt. Ezt a modellt (Type 44) valójában egy Type 43 előzte meg, amely a jelek szerint lenyűgözte az Audi vezetőit. Felkérést kaptak, hogy az újabb modellre alapozva is építsenek egy lakókocsit, és megszületett a Type 44-es. Soha nem volt tömegtermelésben, sőt, még csak kisebb széria sem létezett. A Facebook-bejegyzés szerint mindössze 40 darab készült 1984-ig.

Az Alfa Romeo restaurációs részlege újjáépítette az SZ eredeti prototípusát, itt tudod megnézni.