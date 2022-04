Ha azt tervezed, hogy tavasszal minden hétvégén vidékre utazz lakókocsival, akkor biztosan érdekel majd az a lakóautó, amelyet az alábbiakban mutatunk.

Ez egy 2003-as Suzuki Jimny, a modell előző generációjából, átalakítva egy olyan lakókocsivá, amely tökéletes két személy számára. A Bonhams árverésén mindössze 8000 fontba, jelenlegi árfolyamon kb. 3,4 millió forintba került. A terepjáró 165 000 kilométert tett meg eddig.

Ez a távolság a mechanikai megbízhatóságról és a többi alkatrészről árul el sokat. A motor egy szívó 1,3 literes, soros négyhengeres benzinmotor, amely 85 lóerőt teljesít 6000-es fordulatszámon, és ötfokozatú kézi sebességváltóval van kombinálva.

A meghajtást egy kapcsolható összkerékhajtású rendszer biztosítja, mivel nincs differenciálmű. Ez azt jelenti, hogy közúton a Jimny úgy közlekedik, mint egy hátsókerék-hajtású jármű, de terepen mindkét hajtótengely, sőt még a redukciós sebességváltó is bekapcsolható. Mondanom sem kell, hogy ez a jármű milyen jól mozog vidéken, még a házzal a hátán is, köszönhetően a rövid tengelytávnak.

Ha úgy tetszik, akkor most koncentráljunk a kempingezésre. Nem tudjuk, hogy kinek vagy melyik cégnek köszönhetjük az átalakítást, de az eredmény nagyon jó. Nyilvánvaló, hogy a hátsó üléseket eltávolították, hogy egy kis életteret hozzanak létre.

A felső emeleten egy 2,1 méteres ágy található, bár aki 1,80 méternél magasabb, az a ferde tetőbe ütközik majd. Elég széles két embernek, de az is igaz, hogy szorosan egymás mellett fognak aludni.

Ha lemegyünk a földszintre, találunk egy akkumulátort, amely fényt és áramot biztosít, és lehetőség van az internetre való csatlakozásra. Van egy kétégős gázfőzőlap is az egyszerű főzéshez, és egy hűtőszekrény egy-két napi ellátmánynak.

A lakók egy mosogatót is használhatnak, amelybe a vizet egy tárolóedényből vezetik be, a szennyvíz számára pedig szintén van egy tartály. A hátránya, hogy a rendelkezésre álló kabinmagasság mindössze 1,5 méter, ezért a hátsó kerékjárati ív fölé egy kis ülést építettek be az elektromos készülékek használatára.

A kétoldali ablakok és a tetőben lévő tetőablakok elengedhetetlenek a világos kabinhoz.

Kívülről a Suzuki Jimny szürke, karcolásmentes fényezésével, Hankook Dynapro lakókocsiabroncsaival és a lakótérbe való könnyű bejutást biztosító lehajtható létrával, valamint a hátul lógó pótkerékkel tűnik ki.

Összességében a 2003-as Suzuki Jimny lakókocsit nagyon jó jármű lehet egy hétvégére a civilizációtól távol. Olcsó, kompakt és terepen is lehet vele menni, ideális az álomutazáshoz, nem?

