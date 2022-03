Az Audi által még 2005-ben megnyitott szerszámgyárban már számos, a konszernhez tartozó modellhez készítettek már karosszériaelemeket, most az A8 L Horch luxuslimuzin is beállt a sorba – számolt be a hírről az Origo.

A gyárban jelenleg is több sportmodellhez készülnek ajtók, motorháztetők, csomagtérajtók, az RS-ek, az e-tron GT, de a Lamborghini Aventador, a Huracan és az Urus is ezek közé tartozik.

Az A8-hoz a hátsó ajtót, a tetőmerevítőt, valamint az oldalfalat gyártják Győrben, majd az elemeket a neckarsulmi gyárba szállítják, ahol a teljes összeszerelés történik. Az Audi Hungaria fennállása alatt most először készülnek olyan karosszériaelemek Győrben, melyet kizárólag a kínai piacon értékesített modellek kapnak meg.

