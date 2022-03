Jön az új Maserati GranTurismo. Abból, amit eddig láttunk az álcázott prototípusokon, úgy tűnik, hogy egy vonzó kupé lesz, amelyhez még erő is társul. Ez azért figyelemre méltó, mert a Maseratinak vonzó formatervek terén általában pozitív a mérlege. Néhányan bizonyára kritikusak voltak néhány modellel szemben az évek során, beleértve az előző generációs GranTurismót is.

A The Sketch Monkey néven futó youtuber új videója foglalkozik néhány ilyen aggodalommal, miközben egy nem hivatalos renderelést készít, amely az új modell előzetese lehet. A kémfotók és némi Maserati MC20 hatás kombinációját használva, a közelgő modellt egy kicsit jobban kiugró első sárvédőkkel, kisebb fényszórókkal és agresszívabb tartással ábrázolja, a kerekeket kifelé mozgatva, kitöltve az íveket. Egyszóval jól néz ki.

Ami itt érdekes, hogy a renderelés nem egy GranTurismo kémfotóval kezdődik. Az ilyen fotókat gyakran úgy módosítják, hogy digitálisan "lehúzzák" róluk az álcafóliát. Ehelyett itt az MC20 szolgál alapul a rendereléshez. A GranTurismo kémfotók szolgálnak referenciaként, mivel a középmotoros szupersportkocsit digitálisan átalakították, hogy egy orrmotoros 2+2 kupé legyen, a végeredmény azonban - bár technikailag egy fiktív renderelés - pontos előzetese lehet a Maserati új, snassz GT gépének.

Az autógyártó nemrégiben egy teaserrel kedveskedett a valódi változatról, azzal a hivatalos bejelentéssel együtt, hogy egy 1200 lóerős, teljesen elektromos hajtású, őrült változat is érkezik. A Maserati március 17-én mutatta be a Maserati GranTurismo Folgore előzetesét, amely egy egyszerű karosszériafóliát viselő autót mutat, hátul csíkokkal, oldalt pedig egy nagy háromágú szigonnyal, amely egyfajta álcázásként szolgál. A burkolat továbbra is eltakarja a kisebb formatervezési részleteket, és lévén dedikált villanyautó, elöl nem ugyanúgy vannak elrendezve a szellőzőnyílások. Különleges keréktárcsákat is kap, de összességében előzetesen megmutatja, hogyan fog kinézni a belsőégésű modell.

Mikor adnak utat a találgatásoknak a tények? Hamarosan, talán nagyon hamar. A GranTurismo eredetileg 2021 végén debütált volna, de 2022-re halasztották. Amikor lehull róla a lepel, arra számítunk, hogy a csúcsváltozat ugyanazt a duplaturbós 3,0 literes V6-ost kapja, mint az MC20-as, ahol 621 lóerőt tud. A tisztán elektromos Folgore változat 2023-ban követheti.

