A 2015 óta piacon lévő első AMG GT már most klasszikusnak tekinthető. A Coupé és a Roadster már nem rendelhető meg, de utódaik a láthatáron vannak.

Vagy legalábbis utódaik fele, ugyanis a nyitott SL-t tavaly már bemutatta az affalterbachi cég. Az ugyanezen a platformon épülő kupé változatot először januárban láttuk prototípusként. Most egy új videó érkezett, amely az AMG GT második generációját mutatja be a Nürburgring körüli teszteken.

A dizájn nem tűnik olyan távolinak az ikonikus elődjétől. Bár a végleges méretek valószínűleg mást mutatnak majd, az új valahogy kevésbé tűnik tágasnak. Kicsit áramvonalasabbnak tűnik azért, már nem olyan barokkos.

Feltételezhetjük, hogy - természetesen a tetőformát leszámítva - nagyon hasonlóan fog kinézni az új SL-hez - a hűtőrács és a lámpák itt ugyanazok - és természetesen ugyanez vonatkozik a hajtásláncokra is.

A közelgő GT hajtáslánca ugyanis azért jelentős átalakuláson megy át. A motor és a sebességváltó most már elöl vannak és az SL-hez hasonlóan az autót kétféle V8-as motor hajtja majd. Feltételezzük, hogy lesz egy 55-ös változat 476 lóerővel és egy 63-as 585 lóerővel. Ez utóbbi látható a videón, felismerhető a négy szögletes kipufogóvégcsőről.

Úgy tűnik, hogy a hangzást nagyon jól eltalálták, különösen az egyre szigorodó zajkorlátozásokra való tekintettel. Kívülről nagyon mély és hangos V8-as morgást hallani, szinte mint a legjobb napokban.

A fokozatok közötti lépegetés az AMG saját 9 sebességes Speedshift sebességváltójával történik. A roadster SL testvér csak összkerékhajtással kapható, hogy ez a sportosabb GT esetében is így lesz-e, még nem tudni.

Más motorváltozatok érkezése is több mint valószínű. Az új platform még négyhengeres motorokat is el tud hordozni. A négyajtós GT-ben bemutatott, több mint 800 lóerős plug-in hibrid is választható lesz, hogy lesz-e még egy vad Black Series, az még nem derült ki.

Hogy hogyan néz ki belülről, azt még mindig nehéz megítélni az elég erős álcázás miatt. A pilótafülke nem igazán fog különbözni azonban az SL-től: továbbra is izgalmas marad, hogy az AMG GT megmarad-e tisztán kétülésesnek, vagy átveszi az új roadster 2+2 üléses konfigurációját.

Az AMG várhatóan még idén bemutatja az új GT-t. A 2023 előtti piaci bevezetés azonban irreálisnak tűnik.

Mindeközben Brazíliában egy autós illegálisan beszerelt benzintartályba akart tankolni a benzinkúton, amiből kirobbanó siker lett. A részletekről itt írtunk.