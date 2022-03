Mindenki tisztában van azzal, hogy a benzinárak rekordmagasak. Itthon a hatósági árak miatt talán nem annyira tapasztaljuk ezt, de az Egyesült Államok egyes részein akár 100 dollárba, azaz kb. 30 ezer forintba is kerülhet, ha 70 liter benzint tankolunk a terepjárónkba. De a gázolaj ára is rekordszintű, és tendenciaszerűen körülbelül egy dollárral több gallonja, mint a benziné. A 100 dolláros tankolás helyett mit szólna ahhoz, ha 1227,49 dollárt, azaz kb. 400 ezer forintot kellene kiadnia egy teljes tankért?

Ez a valóság, amivel a kamionosipar jelenleg szembesül. A fenti kép egy névtelen Motor1.com olvasótól származik, aki egyetlen tankolással annyi pénzt költött, amiből itthon egy teljesen működőképes (bár nem különösen szép) autót lehetne venni. Az amerikai Energiainformációs Hivatal (EIA) legfrissebb heti adatai szerint a gázolaj átlagosan 5,19 dollárt kóstál gallononként az Egyesült Államokban, ami literre átszámítva valahol 15-16 dollár körül van - ez literenként kb. 5000 forint.

Forrásunk azonban azt is elmondta, hogy ez a közel 900 liter dízel körülbelül 2400 km-t bír ki, ami az ő munkája során három napi utazást jelent. Tehát a heti üzemanyagszámla itt nem ez a négyszázezer forint, hanem a duplája.

A rekordmagas üzemanyagárak magasabb szállítási költségeket jelentenek, ami általában az áruk és szolgáltatások magasabb áraihoz vezet. A The Washington Post riportja több példát is említ, köztük egy New York-i székhelyű kamionos céget, amely havonta 400 000 dollárt fizet gázolajért, mivel árut és élelmiszert szállít a boltokba. A benzinüzemű járműveket használó vállalkozások is kénytelenek árat emelni, a The Washington Post kiemeli az olyan általános szolgáltatásokat, mint a fűkarbantartás, vagy az olyan speciális vállalkozásokat, mint a kutyakozmetika. A Motor1.com egyik szorgos amerikai munkatársa még a ma kiszállított ebédjének számláján is rátalált egy ideiglenes üzemanyag-felárra.

Lesz-e enyhülés a közeljövőben? Március 28-án a benzin és a gázolaj ára több hetes folyamatos emelkedés után némileg stabilizálódott. Az EIA jelentése szerint a benzin heti átlagára 4,24 dollár, ami enyhe csökkenést jelent az előző héthez képest. A dízel 5,19 dolláros átlagára azonban enyhén emelkedett az előző héthez képest. Az olajpiacon a Brent nyersolaj közel 7 százalékkal csökkenve 112,50 dolláron, a WTI nyersolaj pedig közel 2 százalékos csökkenés után 104 dolláron zárt.

Mindeközben Brazíliában egy autós illegálisan beszerelt benzintartályba akart tankolni a benzinkúton, amiből kirobbanó siker lett. A részletekről itt írtunk.