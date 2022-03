A VW Haszonjárművek elektromos SUV-kat fog építeni a luxuskategóriában. Ezt Carsten Intra márkafőnök jelentette be a részleg 2022-es éves sajtótájékoztatóján. Az új modellek az Artemis projekt részét képezik, és az Audi és a Bentley számára készülnek majd.

A VWN eddig egyetlen elektromos modellje az E-Crafter, de nyár végén ezt követi majd az ID. Buzz. Az üzemet jelenleg a sorozatgyártásra készítik elő - közölte Intra, majd a hozzátette: "Ezzel egyidejűleg teljesen új gyártóüzemeket hozunk létre az Artemis projekt járművei számára. Ezek teljesen elektromos D-SUV csúcsmodellek, amelyeket az Audi és a Bentley csoport márkái számára fogunk építeni."

Már amikor az aktuális tervezési forduló keretében meghatározták az új modellek gyártóüzemeit, az volt a téma, hogy Hannoverben az Audi és a Bentley modelleket fogják gyártani. Azonban úgy tűnik, hogy a Bentleynek csak karosszériákat fognak gyártani. Az Artemis alapján készülő Bentley SUV-ról már többször is pletykáltak, ezek szerint az autó 2025-ben indulna - ahogy az Artemis általában.

A VWN azt is bejelentette, hogy 2030-ra Európában járműveik legalább 55 százaléka tisztán elektromos autó lesz. A VWN-hez kapcsolódó hír továbbá, hogy a VW először városi forgalomban akarja bevezetni önvezető technológiáját, konkrétan az ID. Buzz AD-ban. A partner Argo AI technológiájával felszerelt megfelelő tesztjárművek jelenleg már Münchenben közlekednek és hamarosan Hamburg is bekerül a tesztekbe, mondja Intra. 2025-től ott - a Moia égisze alatt - megkezdődik a sofőr nélküli kereskedelmi üzemelés is.

Kezdetben az ID.Buzz AD lesz az önvezető szoftver technológiai hordozója, de később a VWN egy speciális célú járművet (SPV) kíván kifejleszteni ugyanezen funkciókkal. A VWN ezeket a járműveket a VW Moia részlege számára kívánja elérhetővé tenni, de flottaüzemeltetőknek is kínálja őket.

Mindeközben Brazíliában egy autós illegálisan beszerelt benzintartályba akart tankolni a benzinkúton, amiből kirobbanó siker lett. A részletekről itt írtunk.