Nem ritka, hogy belső égésű motoros autóval parkol valaki a villanyautóknak fenntartott helyre, sokszor azért, mert keresztbe akarnak tenni a „sznob” villanyautósoknak, vagy mert az adott sofőr nincs oda az elektromos járműveket támogató intézkedéseknek.

Sokak számára egy Jeep, ami a villanyautók helyén áll, olyan dühítő, hogy kitépnek egy lapot a jegyzettömbjükből, ráfirkantanak egy nagyon „frappáns” üzenetet, és az ablaktörlője alatt hagyják azt. Egy Reddit-felhasználóval pont ez történt, miután Wrangler 4xe-jét a villanyautó-parkolóhelyen hagyta, egy levél fogadta ugyanis, miszerint „Ez a hely a villanyautóké, k**ög.”

Azonban a Jeep hátulján lévő betűket megnézve talán a szerző meggondolta volna, hogy megéri-e felbőszíteni magát ilyesmin, a 4xe ugyanis annyit jelent, hogy az autó plug-in hibrid. Tavaly lett bemutatva és a kétliteres, négyhengeres turbómotor mellett két villanymotor van benne, a hajtáslánc így 375 lóerős összesen és kb. 35 km-t tud megtenni villamosenergiával.

A kép készítője szerint be is volt dugva a töltője és azon az oldalon volt a levél, ahol a töltő is. Ennek ellenére az ördög ügyvédjeként azt is meg kell jegyezni, hogy a 4xe alig különböztethető meg a sima Wranglertől. Az egyetlen különbség a 4xe felirat, a töltő sapkája és a kék vonóhorgok. Ezt meg is beszélhette volna a tulajdonossal, ha hagyott volna telefonszámot, de inkább csak aláírta a levelet.

Valószínűleg nem ez lesz az utolsó dühös üzenet, amit elektromos kisteherautók és izomautók tulajai kapnak hasonló helyzetben. Amíg nem maradnak csak villanyautók az utakon, a hasonló félreértések nem fognak eltűnni.

