A Korean Car Blog szerint, amely a KBS TV csatorna híradóját idézi, egy viszonylag gyakori problémáról van szó, a Kia pedig állítólag már vizsgálódik az ügyben. Az eddigi információk szerint a zaj akkor hallható, amikor a jármű körülbelül 30 km/órás sebességről lassul vissza.

A jelenséget idegesítően sípoló hangként írták körül, mely esetenként magától elhalkul, azonban a tulajdonosok egy része azt állítja, hogy mindig észlelhető a fentebb említett körülmények között.

bár ha ez ugyanaz a hang, mint amit én hallottam, akkor nem biztos, hogy hallani lehet, ha a járműben zene van bekapcsolva. Néhány esetben elmúlik, de néhány vezető arról számolt be, hogy fel kell tekerni a zenét, hogy elnyomja a hangot.

hangot érzékelt, ami jóval az emberi hallás spektrumának tartományán belül van. Nyilvánvalóan az a tény, hogy az EV6 elektromos, tehát nagyon csendes, ráadásul nagyon jól hangszigetelt, így még ha maga a zaj nem is különösebben hangos, akkor is zavaró lehet - írta meg az Insideev's.

A KBS egy hangdetektorral rendelkező szakértőt hívott, akinek speciális felszerelése körülbelül 6000 hertzes kibocsátást érzékelt, ami jóval az emberi hallás spektrumának tartományán belül van. Nyilvánvalóan az sem segít a helyzeten, hogy az EV6 alapból csendes, ráadásul nagyon jól hangszigetelt, így még ha maga a zaj nem is különösebben hangos, akkor is zavaró lehet.

A KBS által megkérdezett egyik EV6-tulajdonos azt mondja, hogy most már akkor is hallja a hangot, amikor nem ül az autóban. Azt mondja, hogy „belevésődött az agyába”, és most úgy érzi, mintha fülzúgásban szenvedne. A Kia viszont eddig nem tett nyilvános nyilatkozatot a probléma elismeréséről.

Sofőr nélkül ment egy kört a pályán a Mercedes-AMG, itt írtunk róla bővebben!