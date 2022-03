Az autonóm vezetés még nem teljesen kidolgozott technológia. Az autógyártók azonban dolgoznak rajta, hogy a nem túl távoli jövőben úgy juthasson el az ember A pontból B pontba, hogy nem kell a kormánykerékhez nyúlnia.

A Mercedes-Benz 2015 óta érdeklődik az önvezető autók iránt. A német autógyártó arra készül, hogy 2022 folyamán amerikai földön is bevezesse 3. szintű vezetéstámogató rendszereit. Azt gondolnánk, hogy a Mercedes-AMG - a sportkocsigyártó sztárkarja - is érdeklődik a téma iránt: így is van!

A YouTube-on közzétett új videóban, amelyet lejjebb találsz, a Mercedes-AMG bemutatja, hogy lehetséges ezt a technológiát egy sportautóba integrálni, hogy az emberi beavatkozás nélkül, teljes sebességgel vezethető legyen a pályán. A videó egészen elképesztő, képzeld el, hogy egy nap csak egy gombot kell megnyomnod, és az autód hatalmas tempóban fogja vezetni magát.

A videón egy Mercedes-AMG GT 63 S 4-Door Coupe látható, amint önállóan gyorsít, kanyarodik és fékez. A rendszer annyira fejlett, hogy az autó még arra is képes, hogy a számítógép által diktált pályát kövesse. Bármilyen hihetetlennek is tűnik, meg kell jegyezni, hogy ez a technológia még nem áll készen arra, hogy helyettesítse a tapasztalt járművezetőt. Az autó ugyanis nem haladhatja meg a 170 km/h sebességet.

Ha megnézed a videót, azt is láthatod, hogy az affalterbach sportkocsi benne ülő sofőr nélkül száguld át a kanyarokon. Ez elég furcsa, látnod kell, hogy elhidd. A Mercedes-Benz annyira bízik a 3-as szintű autonóm vezetési technológiájában, hogy bejelentette: hiba esetén vállalja a felelősséget. A rendszer azonban csak bizonyos helyzetekben lesz aktiválható.

