A Roush Performance számára nem idegen a Ford F-150 modellek frissítése. A tuningcég már évtizedek óta foglalkozik a modellel, és ez alól a jelenlegi generáció sem kivétel. A Roush tavaly még egy teljesítménycsomagot is bemutatott a legkelendőbb pick-uphoz.

De az, hogy a Roush tavaly adta ki a csomagot, nem jelenti azt, hogy 2022-re nem lesz belőle semmi. A vállalat a felturbózott futóművön felül a külső és belső kinézetét is továbbfejlesztette. A 2022-es Roush F-150 azok számára készült, akik a szériamodell és a Raptor közötti kisteherautót részesítik előnyben. Aki a Roush-féle fejlesztéseket szeretné, annak a 302A opciós csomaggal szerelt XLT-t vagy az 502A alapkivitelű Lariatot kell beszereznie.

8 Fotó

Szóval mi az újdonság a 2022-es Roush F-150-ben? Az idei csomag új hűtőrácsot tartalmaz, amelyben a Roush felirat betűtípusát megváltoztatták a finomabb megjelenés érdekében. De nem ez az egyetlen dolog, ami megváltozott az új teherautón, a '22-es év újdonságai a hűtőrács felső részénél elhelyezett lámpák is. A motorháztető is frissítést kapott új hőelvezető nyílásoknak köszönhetően. A Roush áttervezte a szélesített sárvédőket, emellett új grafikai csomag is elérhető azok számára, akik egyedi matricákat szeretnének.

A 2021-es modellhez hasonlóan a 2022-es Roush F-150 is a cég által tervezett 20 colos kerekeken gördül, amelyeket 33 colos General Tire Grabber A/TX abroncsokba tekertek. A teherautó egyedi off-road tekercsrugós felfüggesztésen fut. A fejlesztések megemelik az F-150 hasmagasságát és javítják a kezelhetőséget, hogy segítsék a terepen való haladást. Alapfelszereltségként Roush Performance kipufogó is jár hozzá, de az aktív kipufogórendszer továbbra is opcionális marad.

A 2022-es Roush F-150-eshez kétféle belső kialakítás áll rendelkezésre. Az XLT esetében kéttónusú szürke és fekete bőrüléseket kapnak a vásárlók. A Lariat teljesen fekete bőrbelsővel rendelkezik. A beltér további fejlesztései közé tartozik a sorozatgyártású logo, a WeatherTech padlószőnyegek és az egyedi műszercsomag.

A Roush csomag 18 500 dollárral az alapjármű felett kezdődik, de meghaladhatja a 20 000 dollárt, ha a vevő több opciót is választ, azaz akár 6,5 millió forintot is dobhatunk az eredeti vételáron a kiegészítőkkel. Ezek közé tartozik a Ready csomag (660 dollár), amely terepjáró segédcsomagot és beépített széfet ad hozzá, a Dual Tip aktív kipufogórendszer (1800 dollár), a Prémium bőrcsomag (1850 dollár) és az Accent grafikai csomag (325 dollár).

