Persze az M-részleg megalkotta a V12-essel ellátott 850CSi-t, de a bömösök rajongói nem erre vágytak. Szerencsére a márka követőinek csoportja úgy döntött, megalkotja a nagy teljesítményű 8-as BMW-t, mely sose volt, az eredmény pedig nagyszerű lett.

A kérdéses autó egy 1994-es 840i-ként kezdte életét, mikor a The Recyclers nevű csapat megvásárolta, de nem sokáig maradt így. Először kibelezték az utasteret, versenyspecifikációs fékeket és felfüggesztést szereltek rá és kicserélték a kipufogórendszert. A motort és a váltót is megpiszkálták, azonban a titkos hozzávalók a más BMW-kről vett alkatrészek.

A diffi például egy E46-os M3-asról van, a Vader sportülések pedig egy E36-os M3-asból. Ez semmi ahhoz képest, hogy a kormánykereket, a hatsebességes kézi váltót és a 4,9-literes V8-ast egy E39-es M5-ből szedték. Ráadásul utóbbira még egy ESS kompresszort is ráküldtek, hogy még erősebb legyen. Ennek eredménye egy határozottan kihívást jelentő autó, ami egyből nyilvánvalóvá válik, amint beindítják.

A BMW M8 prototípusa V8-as helyett V12-est használt, de a The Recyclers 8-asa hasonló erőt kínál. A prototípus 640 lóerejével szemben az ő „M8-asuk” 610 lóerő körül teljesít az M5-ös kompresszoros erőforrásával, ami viszont kisebb, ráadásul az utastér is le lett csupaszítva, szóval vélhetően súly-erő arányuk is hasonló. Mindenesetre az alábbi videóban meg lehet nézni, hogyan száguld, amikor éppen van tapadás:

