Naponta frissülnek a hírek a Volkswagen németországi villanyautó-gyártásának késéséről. Most, bár a vállalat közölte, hogy a jövő héten újraindítja a termelést, kissé a tervezettnél korábban, az ID.5 elektromos járművet legalább egy hónapig késleltetni kell.

Beszéljünk egy kicsit a történetről. Egy hónappal ezelőtt, még 2022 február végén számoltunk be arról, hogy a gyártó szünetelteti a gyártást, "ukrajnai ellátási lánc problémákat" megjelölve a németországi gyártás leállításának okaként. Kevesebb mint egy hónappal később, 2022. március 21-én az autógyártó csoport megismételte, hogy a németországi termelés továbbra is szünetel. Azt is megjegyezték, hogy a leállás meghosszabbítását tervezik.

Alig néhány nappal később, azaz ma, a VW bejelentette , hogy a jövő héttől kezdve újraindítja a gyártást németországi elektromos autókat gyártó üzemeiben. Arra tippeltünk, hogy talán a márka speciális munkacsoportja sikeresen kitalálta az ukrajnai helyzettel kapcsolatos ellátási lánc logisztikáját, de a gyártó arról írt, hogy a Leoni, a kábelkötegek egyik fő ukrajnai beszállítója megosztotta velük, hogy a konfliktus közepette ismét felfutott a termelés.

Most az Automotive News-tól megtudtuk, hogy bár a VW újraindítja a gyártást, a kábelkötegek hiánya miatt el kell halasztani az ID.5 piaci bevezetését. Úgy tűnik, hogy az ukrajnai beszállító újra tudja tehát indítani a kábelgyártást, bár valószínűleg nem tud elég alkatrészt gyártani ahhoz, hogy a VW a jelenlegi villanyautói ellátása mellett az ID.5-öt is be tudja indítani.

Az Automotive News megjegyzi, hogy a márka még nem tud elég ID.5-öt gyártani ahhoz, hogy a modelleket eljuttassa a kereskedésekbe bemutató- és demóautónak. Az információ közvetlenül a Volkswagen kereskedőinek küldött leveléből származik, amelyet a Automobilwoche osztott meg.

A VW 2022. május 6-át jelölte meg az ID.5 új bevezetési dátumaként, de csak akkor fogják ezt tartani, ha tudják biztosítani a kereskedésekbe szánt modellek gyártását.

