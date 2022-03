Szerves része például az új nagylátószögű kamera, valamint a hozzárendelt, továbbfejlesztett felismerőszoftver, ami a gyalogosokat, az útburkolati jeleket, az útpálya széleit és a motorosokat, valamint kerékpárosokat is képes azonosítani.

Most először négy hangalapú érzékelőt is kapott a Civic, ebből kettő elől, kettő pedig hátul teljesít szolgálatot. Az Ütközés Erejét Mérséklő Fékrendszer mellett az Intelligens Sebességhatárolóval kiegészített Sávtartó Asszisztens, a Holttérfigyelő Rendszer, a Keresztirányú Forgalmat Figyelő Rendszer és a Forgalmitorlódás-asszisztens is nagyot fejlődött, s természetesen mind az átfogó menetbiztonsági rendszer része.

Az aktív menetbiztonsági eszközök mellett karosszériaszerkezetet érintő újdonságok is segítenek a Civicnek, hogy minél jobb eredményt érjen el az Euro NCAP immár szigorított töréstesztjén.

Fokozták az oldalajtók ütközésállóságát is, és úgy alakították át az első lökhárító mögötti nyúlványokat, hogy a lehető legtöbb ütközési energiát nyeljék el, és ezáltal nagyobb védelmet kapjon a láb, illetve a térd.

Igen összetett a 11 elemes légzsákrendszer is, amely első térdlégzsákot és hátsó oldallégzsákot is tartalmaz, sőt, az első két ülés között is felfúvódik egy „lufi”, hogy oldalirányú ütközés esetén ne csapódjon egymásnak az elöl ülők teste.

