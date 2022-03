A Ferrari ma közzétette az első hivatalos képet a régóta várt SUV-járól, a Purosangue-ról. Az olaszok az Instagramon hozták nyilvánosságra a sejtelmes teasert a jármű orráról, amin jól láthatjuk a formatervet.

Az osztott fényszórók kialakítása és a cápaorrú hűtőrács formája egyértelműen a Ferrari SF90 és F8 Tributo szuperautóitól kölcsönzött jegyek. Oldalról ugyanakkor most sem láthatjuk az újdonságot, az viszont már korábban biztossá vált, hogy négyajtós és négyüléses változatként kerül majd piacra a Purosangue.

Arról most sem esett szó, hogy pontosan milyen hajtásláncot kap a Purosangue, ám figyelembe véve, hogy a Ferrari mostanra kimondottan nyitottá vált a hibrid technológiák felé, nem lennénk meglepve, ha a Purosangue is rendelkezne valamilyen hibrid/elektromos megoldással. Valószínű, hogy a palettán a 296 GTB V6-os hibridmotorja is elérhető lesz, ám sajnos a V12-es a jelenlegi trendeket nézve egyre kevésbé sanszos.

A Ferrari azt már korábban megerősítette, hogy a gyártás 2022-ben kezdődik, az első darabokat pedig jövőre szállítják le a szerencsés tulajdonosoknak – írta meg az R&T.

