A jelenlegi Cayenne 2018-ban újult meg teljesen, a Coupe pedig egy évvel követte, így a változások most inkább apróbbak lesznek. A Porsche mérnökei azért dolgoznak rendesen a digitális rajzokon, ezúttal új hátsó lámpák és kissé módosított lökhárítók pattantak ki a fejükből.

A Cayenne Coupe nagy teljesítményű változatait már láttuk tesztelni, ezúttal a közepes kiszerelésű darabot kapták lencsevégre kémfotósaink. A korábbi képeken négy kipufogócsöves beállítást és egy másik kupét is láttunk, amely a csúcsváltozat Turbo GT lehetett a kipufogó két kivezetésével középen.

25 Fotó

Ez a prototípus azonban négyszögletű kipufogóval parádézik a hátsó lökhárító két oldalának diffúzoraiból kitüremkedve, tehát a szerényebb Cayenne vagy Cayenne S lehet. Gyorsabb változataihoz hasonlóan azonban itt is álcával igyekeznek takarni a végső változatú hátsó lámpákat.

Elől is vékonynak tűnő, vízszintes lámpákat látni, hasonlóakat a Taycanéhoz, míg az álca ellenére is látni, hogy a lökhárító légbeömlőinek mérete is változik, ahogy a hűtőrács rácsozata is. Akinek csalódást keltően kevés az újdonság kívül, az az utastérrel vigasztalódhat, ahol új infotainment rendszer, digitális kijelzők, a 911 által ihletett váltó és teljesen digitális műszerközpont található.

A motortérben sem számítunk nagy újdonságokra, jelenleg V6-os, V8-as és hibrid motoroknak adnak helyet. Egyes hírek szerint a Cayenne Turbo 550 lóerős. négyliteres V8-asa 90 lóerőt és 80 Nm-t is kaphat azonban, a 640 lóerő és 850 Nm jelenleg a Turbo GT-ben található meg. A Porsche még idén bemutatja a faceliftes Cayenne Coupét, tehát hamarosan mindent megtudunk róla.

