A friss gyártmányok közül az ID.3, ID.4 és ID.5 már ezzel gurul le a szalagról, de a már eladott példányok tulajai is megkapják a szoftver faceliftjét, ráadásul távoli telepítéssel, ami nagyban megkönnyíti a folyamatot.

A szoftver egyik lényeges újdonsága a Travel Assist funkció, mely az azonos rendszert használó járművek felhőből lehívott adataival segíti a tájékozódást. Emellett mostantól a sávváltás is félig automatikussá válik – ugyan a sofőrnek kell kezdeményeznie az irányjelzővel, de a jármű ezt követően magától végrehajtja a manővert.

A Park Assist is frissült, ezentúl nem csupán a folyamat elejétől képes megkezdeni a parkolást, hanem akkor is be tudja fejezni a manővert, ha valaki elakadt benne. Nyomvonal-memóriájában pedig megjegyzi a gyakran használt parkolóhelyeket, ahová aztán automatikusan be is áll.

A head-up display-en is variáltak kicsit, gondolva azokra, akiknek nem igazán jött be, hogy közvetlen eléjük vetítették az információkat. Ezentúl úgynevezett „long range” kijelzőbeállításra is lehetőség lesz, mely távolabbra vetíti az infókat, így nem kell átfókuszálni a sofőrnek azok leolvasásához – írta meg a Vezess.

A Volkswagen az akkucsomagokon is fejlesztett, a 77 kWh-os mostantól kivitel mostantól 135 kW-tal is tölthető, hatékonyabb hőgazdálkodás mellett, mely nem csupán a fogyasztást mérsékeli, de a hatótávot is növeli. Emellett egy új biztonsági funkciót is kapott, mellyel - igény esetén - nem engedi 80% fölé tölteni az akkumulátort, megőrizve annak maximális élettartamát.

