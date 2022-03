Puristák és rajongók egyaránt, az M2 G87 lesz valószínűleg az utolsó esélyetek arra, hogy új BMW M autót vásároljatok, mielőtt a villamosítás átveszi az uralmat. Az új M2 a bajorok gyorsulási részlegének utolsó olyan autói közé tartozik, amelyek három pedállal rendelkeznek, így a kereslet az egekbe szökhet. Az M 50 éves fennállása alkalmából idén debütáló kupét a 'Ring edzőtermében való gyúrás közben kapták lencsevégre.

Ellentétben a nagytestvér M4-gyel, amelynek első hűtőrácsát a Holdról is látni lehet, a kis gépnek normális méretű veséi vannak. Az M-specifikus négyes kipufogóvégeket leszámítva is jól látszik, hogy valami mással van dolgunk, mint az M240i esetében. Az említett hűtőrács vízszintes rácsozatot kapott, míg a légbeömlők szögletes formát vesznek fel. Emellett a lökhárító alsó részét is áttervezték, hogy extra szellőzőnyílások kapjanak helyet a lendületes sorhatos motor hűtése érdekében.

12 Fotó

Hacsak a csavaros álcázás nem játszik velünk, az M2 más fényszórókat kap az M Performance változathoz és az alacsonyabb felszereltségi szintekhez képest. A nagyobb kerekek, a vaskos féktárcsák és a kék féknyergek mind a legizgalmasabb 2-es sorozatú kupé számára fenntartott fejlesztések, akárcsak a merevebb felfüggesztésnek köszönhetően alacsonyabb hasmagasság.

Ha közelebbről megnézzük az oldalról készített képeket, izmosabb sárvédők és hangsúlyosabb kerékjárati ívek tűnnek fel, amelyek a valószínűleg szélesebb nyomtávú futóműveknek adnak otthont. A csomagtérajtó spoilere nem feltétlenül tűnik nagyobbnak, mint amit az M240i-n találunk, de biztosan lesz valamilyen M Performance frissítés. Ha már itt tartunk, biztosan tudjuk, hogy az M4-hez elérhető, középen elhelyezett kipufogóvégek átcsorognak majd az M2-re is.

A motorháztető alá várhatóan az M-részleg az M4 S58-as motorját gyömöszöli be, de egy lejjebb tuningolt változatban. Az ikerturbós, 3,0 literes egység Competition kivitelben közel 450 lóerős lehet, ez nagyjából ugyanannyi lenne, mint a régi M2 CS-ben. A BMW jó eséllyel tervezi a G87 később érkező dögösebb származékait is. Ideális esetben a májusban debütáló, kizárólag automata váltós M4 CSL-t egy ugyanilyen Coupe Sport Lightweight kezeléssel ellátott M2 követi majd.

Megjegyzendő, hogy az M divízió célja, hogy az új M2-t kizárólag hátsókerék-hajtású elrendezéssel értékesítse, míg az M4-es felár ellenében kaphat xDrive-ot. Hogy mindkét világ kedvében járjanak, a kupét opcionálisan automata váltóval is kínálják majd, de miért is akarná ezt egyébként bárki? Nem ez lesz az egyetlen M-es autó, amely kuplungpedált kap, hiszen szaftos pletykák szólnak egy M4 GT/H-ról, amelyhez saját fejlesztésű M-váltó is jár.

Mindezen izgalmas, hamarosan érkező M-es autókon túl 2022-ben lesz az első M3 Touring világpremierje is. Az év vége felé a BMW bemutatja a sorozatgyártásra kész XM-et, amely egy dedikált M-autóként szolgáló, őrült plug-in hibrid SUV lesz, jövőre, 2023-ban pedig az M3 CS és az M4 CS követi majd ezt a sort.

