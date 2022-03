Várjunk csak, nem azt mondták, hogy minden, aminek köze van a C-osztályhoz vagy az alattiakhoz, csak négyhengeres motorokat kap? Eddig mi is azt hittük. Azt már többször megerősítette a Mercedes, hogy még a hamarosan érkező AMG C 63-as is elveszíti az égéstér felét, és a jelenlegi C-osztály összes többi változata is csak négyhengeres lesz.

Ezt már tudtad, ugye? És hozzánk hasonlóan te is azt gondoltad, nos, ennek a GLC SUV következő generációjánál is így kell lennie. Végül is ez többé-kevésbé a C-osztály magasabb változata. De végül nem így lesz. A hajtásláncok nagy részét a C-osztályú limuzinból veszik át, de lesz egy érdekes kiegészítés. Az Autocar megtudta a Daimlertől, hogy lesz még egy GLC 400d. Igen, így van, ez egy hathengeres dízel.

A négyhengereshez hasonlóan a nagyobb hathengeres is 48 voltos enyhehibrid rendszerrel készül. Rövid ideig ez 22 lóerő és 200 Nm extra nyomatékot biztosít. Az üzemanyag-fogyasztás további csökkentése érdekében a GLC 400d kikapcsolt motorral is képes lesz cirkálni.

Kicsit furcsának tűnik, hogy hathengeres dízelt ad a Mercedes, miközben az AMG változatok két hengerrel kevesebbel érkeznek. A hengerek száma azonban nem mond el mindent. Emellett a két változat teljesen eltérő célcsoportokat céloz meg.

Ha már a változatoknál tartunk: Az Autocar azt is megtudta, hogy a GLC-hez három plug-in hibrid hajtáslánc lesz elérhető. A 300e és a 400e mellett egy 300de is készül, amely dízel- és villanymotor kombinációjával készül. Minden PHEV-től körülbelül 100 kilométeres elektromos hatótávolságra számíthatunk.

A GLC világpremierjére még idén sor kerül. Az AMG-származékok bemutatása inkább 2023 közepétől várható.

