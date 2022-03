Bár ez természetesen még nem feltétlenül jelenti azt, hogy a valódi modell is ugyanígy fog kinézni, de valószínűleg nem is állhat túl messze az igazságtól.

Az vélhetően mindenkinek feltűnt, hogy az i7 meglehetősen rendhagyó orrkialakítással rendelkezik majd. Itt nem csak magára az osztott fényszóróelrendezésre gondolhatunk, hiszen ez már évek óta létezik, hanem az óriási „vesékre”, valamint a sötétített panelbe rejtett világítótestekre, amit különleges formai játékkal vesz körül a lökhárító.

A 7-es a jelek szerint ebben a tekintetben követi majd az XM-et, habár utóbbi szögletesebb kontúrú hűtőrácsot kapott, amely az i7-eshez hasonlóan megvilágított. A DRL-ek azonban már széles csíkok voltak jelen az új hetesen, míg a koncepción még két különálló, háromszög alakú elem volt.

A ráncfelvarrott X7-es is átveszi majd az osztott fényszórók elrendezését. Ez azonban nem jelenti azt, hogy a BMW teljesen egyenkialakítást vezetne be, hiszen az X1/iX1 sem ezzel a radikális fronttal fog kijönni – számolt be róla a bmwblog.com.

Rejtélyes SUV vetíti előre a Skoda új arculatát, itt nézheted meg!