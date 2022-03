Nem kell mondanunk, hogy bármilyen mutatványt közúton végrehajtani egyszerűen idiótaság. Még ha ezt akkor csinálod, amikor nincs forgalom, akkor is hatalmas kockázatnak teszed ki magad. Különösen vakmerő, ha úgy ugratsz egy autóval, hogy nem látod, hol kell landolnod. Így járt egy 2018-as Tesla Model S vezetője is, akinek az a zseniális ötlete támadt, hogy helyi idő szerint vasárnap éjjel Los Angelesben a levegőbe emelkedjen.

A veszélyes mutatványra 0:10-kor került sor a kaliforniai Baxter és Alvarado utcák kereszteződésében. Az ugrást számos járókelő rögzítette kamerával, és gyorsan a Twitteren meg is osztották a látványos felvételeket. Senkit sem lepett meg azonban, hogy a fekete elektromos szedán súlyosan megsérült. Az utólagos felvételeken látszik, hogy az ütközés pillanatában az összes légzsák működésbe lépett.

A károkat tetézte, hogy a Model S-t vezető személynek nem is volt a tulajdonában az autó. Valójában bérelt autó volt. Egy másik Teslával menekült el a helyszínről, és most a rendőrség próbálja megtalálni. A Hit and Run Reward Program Trust Fundon keresztül a los angelesi bűnüldöző szervek 1000 dolláros jutalmat ajánlanak fel a közösség tagjainak, ha segítenek azonosítani az elkövetőt, ami végül az elfogásához vezet.

A sofőr ellen már vádat emeltek korábban cserbenhagyás miatt, és a nyomozók felveszik a kapcsolatot a kölcsönző céggel, hogy további információkat szerezzenek. Az biztos, hogy nagy szerencséje volt, hiszen a heves landolása ellenére épségben kiszállt az autóból. Több kukának, valamint néhány parkoló autónak is nekicsapódott.

A rendőrségnek nem kell sokáig várnia, hogy elkapja az amatőr kaszkadőrt, mivel több mint 50 tippet kaptak a sofőr személyazonosságával kapcsolatban és már keresik is az illetőt.

