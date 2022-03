A holnapi nap nagy nap a Tesla számára. Két évnyi munka, késlekedés és jogi viták után végre megnyitja kapuit a berlini Gigafactory, így az amerikai cég Európában, pontosabban Németországban is megkezdi az autógyártást, amely az USA és Kína után a harmadik ország, ahol Elon Musk gyárat létesít.

Elon Musk technokirály várhatóan maga is részt vesz az avatáson - ahogyan a sanghaji Gigafactory esetében is tette -, és holnap csatlakozik hozzá Olaf Scholz német kancellár is. A Reuters és a Bloomberg szerint maga a kancellár erősítette meg jelenlétét. Scholz üdvözlő beszédet is fog mondani az üzem megnyitóján, ami egyértelmű jele annak, hogy a kormány szeretné maga mögött hagyni a múltbeli súrlódásokat és nézeteltéréseket, és gyümölcsöző együttműködésbe kezdeni a Teslával. Egy szóvivő szerint azonban előfordulhat, hogy a kancellár az ukrán háború alakulása miatt kénytelen lesz felülvizsgálni terveit.

A Tesla szokása szerint (ez már megtörtént például a Model S Plaiddel), amikor egy új modell érkezik, a bemutatóval egy időben néhány tulajdonos megkapja azokat az autókat, amelyeket megvásárolt.

A berlini Gigafactory egy olyan, a fővárostól 35 km-re fekvő telken épült, amelyet egykor a BMW is kinézett magának, de akkor inkább Lipcsében építette fel gyárát. A beruházás közel 5 milliárd euróba került, és évente 500 000 autót fog gyártani. Ezt egy évi 50 GWh kapacitású akkumulátorgyár fogja kísérni.

Ezzel az új üzemmel Elon Musk képes lesz megfelelően ellátni az európai piacot, amelyen jelenleg a Kínában gyártott Model 3 és Model Y kerül értékesítésre. A helyi beszállítói lánc segítségével a cél az, hogy az öreg kontinensen is megelőzzék a Volkswagent, amely jelenleg a nulla károsanyag-kibocsátású autók terén vezető szerepet tölt be.

