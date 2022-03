A Ford Kuga jelenlegi generációja - Amerikában Escape néven ismert - az egyik legmegbízhatóbb mindenes modell a piacon, de hiányzik belőle a wow-faktor, ha a formatervéről van szó. A Ford valószínűleg tudja ezt, és a ráncfelvarrott modell megjelenésekor megpróbál majd egy kicsit több izgalmat vinni a crossover formatervébe. Jelenleg fejlesztés alatt áll, és van egy új kémvideónk, amely két prototípust mutat, amint Németországban közúton tesztelnek. Ráadásul egy új renderelés is pontos előzetest nyújt.

A YouTube-on található CarSpyMedia csatorna Németországba kalauzol minket, ahol a Ford éppen teszteket végez a frissített Kugával. A két tesztautó elejét tisztességes mennyiségű álcázás takarja, bár a frissített dizájn nem igazán titok. Az új, vékonyabb fényszórók és az átformált hűtőrács szolidabb megjelenést kölcsönöznek az orr-résznek. A motorháztető is úgy tűnik, hogy az új, karcsúbb fényszórókhoz igazodik. Hátul kevesebb módosítás történt, mivel a hátsó lámpák megtartották formatervüket, de új belső grafikát kaptak.

Ahogy a kolesa.ru renderelése is mutatja, a frissített Kuga végleges dizájnja lényegesen vonzóbb lehet a leköszönő modellnél. A szélesebb első hűtőrács az új fényszórókkal kombinálva modernebb összképet eredményez majd, és a vizuális fejlesztéseket kiegészíthetik a keréktárcsa-kialakítások és a külső színek új választéka is. Úgy véljük, hogy az utastér is új infotainment rendszert kaphat, a középkonzolon elhelyezett nagyobb, táblagépszerű képernyővel. Valószínűleg az egész kínálatban technikai frissítések is szerepelnek a tervek között.

Ami a motorválasztékot illeti, nem számítunk nagy változásokra a Kuga esetében, mely vélhetően átveszi az Európában még kapható változat villamosított hajtásláncainak kínálatát. A lenti videón látható egyik prototípus nagyon úgy hangzik, mintha dízelmotor hajtaná, ami valószínűleg azt jelenti, hogy a kompressziós gyújtású opció is elérhető marad.

