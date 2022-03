Továbbra is rajta van minden alkatrész, amit a gyárban rászereltek, de pár helyen kapott némi ezt-azt. Például nitrót spriccel magából és emellé kapott egy elektromos melegítőt, egy külön üzemanyagcellát és egy hűtőt, hogy ne robbanjon fel. Mindez a hátsó raktér padlólemeze alá tuszkolva és nem is venné észre az ember, ha nem tudná mit keressen.

Az SUV V8-asa alapból 707 lóerős lenne, de a koktéllal már 1300-at tud és a tulajdonosa szerint 9,20 mp-es 400 méteres időt tud, 248 km/h-s sebességgel a célban, ami a leggyorsabb gyári Tesla Model S Plaidek idejének is megfelel, holott egy két és fél tonnás autóról beszélünk. A cikk alján lévő videóban meg is nézhetjük, először nitró nélkül, de még így is gyakorlatilag rákjárásban megy, olyan gyors.

Azt is láthatjuk, mennyire ki van találva a plusz erő adagolása. 3700-as fordulatszám közben kezd el működni, de igazán csak 5200 felett lő ki. Nem meglepő módon nem könnyű ilyenkor egyenesben tartani, de sikerül.

Ennek ellenére a videó nagy része arról szól, hogy a tulajdonos mászkál vele a városban és magyaráz arról, mennyire jó, hogy egy kinézetre teljesen normális autóval lehet ilyen teljesítményt elérni. Még benzinből is a sima kúti E85-öst eszi, bár amit meg kellett, azt azért megerősítették, így a gyorsasága mellett teljesen megbízható is.

