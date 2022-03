A kezdetben három formában elérhető abroncsok nagy teljesítményű és prémium járművekre lettek tervezve. 18-22 colos kerekekre méretezték őket, Európában a Hankook Ventus iON S lesz elsőként kapható májustól, épp időben a nyári szezonra. A téligumit keresők szeptembertől a Hankook Winter i*cept iONt kaphatják meg.

A gumik mindegyikének megtervezésekor az volt a szempont, hogy segítségükkel a villanyautók az alacsonyabb gurulási ellenállás miatt többet tudjanak megtenni egy töltéssel.

Nem csak ez a fontos azonban, ugyanis mivel az elektromos autók csendesek, a gumiknak sem szabad nagy zajt csapni, ezt pedig a Hankook saját maga által fejlesztett és szabadalmaztatott hangelnyelő technológiájával és a zaj csökkentését elősegítő mintázattal éri el.

Az abroncsok élettartamát is meghosszabbította a gyártó, amire szükség is van a villanymotorok nyomatéka és az autók súlya miatt. Ezt a keverékben használt kevlárszálakkal érik el, de természetes gyanta is segít környezetbarátabbá és ellenállóbbá tenni az új Hankook-gumikat.

