Sőt, az, hogy a Michelin az étteremkritika mércéje lett, nagyban kapcsolódik ahhoz, hogy gumikat gyártanak, magyarázza a YouTube-on főzős videóival óriási népszerűségre szert tevő Adam Ragusea új posztjában. A Michelin ugyanis azért kezdett éttermekről írni kritikákat, hogy a francia autósok el tudják dönteni, hol kapjanak be valamit.

Bár ma már elképzelhetetlennek tűnik, az első autók nem tudtak nagy távolságokat megtenni megbízhatatlanságuk miatt. Gyakori problémát okozott például, hogy akkoriban a gumikat a kerekekhez kellett ragasztani. A Michelin-testvérek kezdtek el olyan abroncsokat árulni először, amellyel nagyobb távolságokat lehetett megtenni, lévén könnyen cserélhetőek voltak.

A céget irányító idősebb testvért, André Michelint a közvetett marketing atyjának tartják a ma is rendszeresen kiadott útikalauz miatt. Mivel tudta, hogy a gumis piac nem fog berobbanni, amíg a személyautók szélesebb körben el nem terjednek, életstílusként akarta eladni az autózást: autóversenyeket és repülős teszteket szponzoráltak, ők reklámozták a francia utak számozását, térképeket árultak és 1900-ban kiadták az első Michelin-útikalauzt.

Ebben minden olyan információ megvolt, amire autósoknak szüksége volt akkoriban a szervizek, a benzinkutak és az éttermek hollétéről. Emiatt az autós életmód kéz a kézben lett egyre népszerűbb Franciaországban a gasztronómiával. Aztán ahogy egyre több gumis cég jött a piacra, a Michelin egyre bátorította a párizsi autósokat, hogy próbálják ki a vidéki éttermeket, ez pedig nagyban hozzájárult a francia ételkultúra globális ismertségéhez.

A Michelin-kalauz ma is a nyugat-európai éttermek fő kritikusa, ám elsősorban a fine diningra koncentrál, sokan őket is bírálják, amiért ez az elkötelezettség nem feltétlenül teszik őket objektív mércévé. Ennek ellenére nagyon érdekes rálátást nyújt a történet arra, hogy az évek során hogyan fejlődött az autós kultúra is.

