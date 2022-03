A legtöbb helyen zárt térben már ma be van tiltva a dohányzás, de az ember az autójában azt csinál, amit akar. Németországban az utasok passzív dohányzástól való védelmében ez változhat. A német 24auto szerint ugyanis Észak-Rajna Vesztfália törvényhozása Brémában változtatást nyújtott be a szövetségi dohányzási tilalmi törvényhez.

Eszerint a tiltás azokra a személyautókra is kiterjedne, amelyben kiskorúak vagy terhes nők ülnek. Érvelésük szerint ilyen esetben az utasok nem tudnak kitérni a füsttől önszántukból. Egy ablak, vagy a napfénytető kinyitása sem mentesít ez alól, akit pedig rajtakapnak, akár 3000 eurós, azaz kb. 1,1 millió forintos bírságot is kaphat.

A Német Rákkutató Központ szerint a passzív dohányzás évente 166 ezer gyermek halálát okozza világszerte és egy járműben ötször olyan nagyobb a levegő füstkoncentrációja, mint egy füstös kocsmában. A központ azt is elmondta, hogy Németországban egymillió kiskorú van jelenleg kitéve dohányfüstnek autókban.

A törvényt a szövetségi parlamentnek is el kell fogadnia, de az is kérdés, napirend elé veszik-e egyáltalán, 2019-ben ugyanis egy hasonló törvény már elutasításra került. Amennyiben átmegy, Németország több hasonló országhoz csatlakozik a tiltással, itthon is volt szó hasonló törvényről, azonban ezeket a szavakat egyelőre nem követték tettek.

