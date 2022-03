A Porsche több mint 50 éve gyújtotta lángra a motorsport világát a 917-essel. A 12 hengeres boxermotoros gép egymás után kétszer nyerte meg a le mans-i 24 órás versenyt. Csak 25 darab készült belőle, természetesen piszok drága mind. Egy ilyet csak álmában vezethet az átlagember. Egy brit férfi azonban cégével valóra váltotta ezen álmait olyan hasonmások megépítésével, melyek akár közúton is vezethetőek.

A The Late Brake Show legújabb videójában egy ilyenbe „ülhetünk” bele. A műsorvezető, Jonny Smith, miután belepréseli 190 centis testét a cockpitbe, el is visz minket egy körre a brit vidéken, amit az eredeti modellel nem tehetne be.

Az Icon Engineeringet Dave Eaton és John Hartland üzemelteti, a cég pedig a nulláról építi meg ezeket a replikákat. A terveik a 917K, azaz Kurz, „rövid” karosszériáján alapulnak. Dave 2011-ben vette meg egy eredeti 917-es vázát és fordított tervezéssel számítógépen csinált belőle vezethető gépet. Apróbb különbségek vannak az eredetivel, a váz például erősebb, így merevebb is, cserébe kicsit nehezebb is az autó.

A hasonmásban jelenleg egy 964-generációs 911 3,6-literes motorja van, 270 lóerővel. Azonban Dave két turbóval szeretné megtoldani, amivel 600 lóerőre emelné a teljesítményt – ennyi volt az eredeti 917K-nak is. A végső terv azonban, hogy szintén fordított tervezéssel megépítsék a 12 hengeres motort is.

A legjobb az egészben, hogy bárki vásárolhat magának ezekből a hasonmásokból. Aki nem szeretne bíbelődni, annak a teljes autót 250 ezer fontért, azaz több mint 106 millió forintért adja az Icon, aki viszont saját motorral dolgozna, az a guruló vázat 140 ezer fontért (60 millió forintért) kaphatja meg.

Mindeközben a Volvo egy vadonatúj S60-ast ajándékozott egy férfinak, aki 1991 óta több mint 1,6 millió kilométert tett meg 740 GLE-jével. A történetről itt írtunk részletesen.