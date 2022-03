Az új prototípust a Nürburgring körüli utakon kapták lencsevégre. A jelenlegihez képest a frontrész teljesen megváltozott, a fényszórók agresszívabbak, alacsonyabban ül a motorháztető, nagyobb a hűtőrács és a lökhárító légbeömlői is megújultak. Oldalt és hátul sem látni újításokat azonban, bár a kocsi farát álca fedi, szóval itt még lehetnek meglepetések.

24 Fotó

Az utasteret a SYNC4 infotainment rendszerhez való nagyobb, 13,2 colos érintőképernyő dobhatja fel a frissített Ford Focushoz hasonlóan, de új opciók is érkezhetnek. A chiphiány miatt a gyártó a technológiai funkcióit nehezen tudja a kereslethez igazítani az új modellek esetében, de a Ford teljes vezetési segédletcsomagja bekerülhet a Kugába.

Az SUV faceliftje a motortérben is apró változásokat hozhat, mivel a Kuga már most is több villanyosított opciót kínál a plug-in hibrid hajtásláncokig bezárólag. Utóbbi egyre több helyen tűnik fel az SUV-k között Európában, ahol szinte minden gyártó kínálja ezt a lehetőséget.

A harmadgenerációs Kugát 2019-ben mutatták be és három évvel később, úgy tűnik, a Ford már lassan készen is áll a bemutatóra, amit még az év második felében le is zavarhatnak.

