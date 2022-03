Kevesebb kocsit értékesített az Audi tavaly, mint egy évvel korábban, működési eredménye viszont rekordnagyságot ért el - írja az MTI.

A német vállalat csütörtökön ismertetett adatai szerint 2021-ben a járművek elektronikájához szükséges számítógépes chipek hiánya ellenére csupán 0,7 százalékkal csökkent az értékesítés, így 1,680 millió Audit értékesítettek az előző évi 1,7 millió után.

Azonban a bevétel 49,9 milliárd euróról 53 milliárd euróra emelkedett, a működési eredmény pedig minden korábbinál magasabbra, 5,4 milliárd euróra ugrott az egy évvel korábbi 2,5 milliárd euróról.

A Volkswagen csoporthoz tartozó bajor társaság vezetőinek online tájékoztatóján elmondták, hogy a nehéz üzleti környezetben elért eredmények elsősorban annak tulajdoníthatók, hogy az Audinál sikerült érvényesíteni az árszabási elképzeléseket - a gyárnak kedvező feltételekkel adták el a kocsikat -, és igen jól teljesített a céghez tartozó másik két márka, a Lamborghini és a Ducati.

Lamborghini luxusautóból 8405 darabot adtak el, 13 százalékkal többet az előző évi 7430-nál, a bevétel 1,6 milliárd euróról 1,9 milliárd euróra, az üzemi eredmény 264 millió euróról 393 millió euróra nőtt. Ducati luxus-motorkerékpárból az egy évvel korábbi 48 ezer után 59 ezer darabot értékesítettek, 676 millióról 878 millió euróra emelkedő bevétel és 24 millióról 61 millió euróra emelkedő működési eredmény mellett.

A Győrben autókat és motorokat gyártó társaság az Ukrajna elleni orosz invázió előtt készített előrejelzésében azzal számolt, hogy az idén az értékesítési darabszám 1,8-1,9 millió között, a bevétel 62-65 milliárd euró között lehet.

A háború miatt visszavonták az előrejelzést. Jürgen Rittersberger pénzügyi igazgató a vállalat ingolstadti központjából közvetített tájékoztatón kiemelte, hogy a chipellátás ugyan az év elejére javult, így januárban és februárban már a megszokott rendben ment a termelés, de a háború miatt a március-áprilisi időszakban ismét komoly nehézségek mutatkoznak. A közeljövő bizonytalan, nemcsak azt nem látni, hogy a második fél évben miként lehetne behozni a lemaradást, de azt sem, hogy milyen globális gazdasági hatásai lehetnek a háborúnak - fejtette ki az Ukrajna elleni orosz támadást elítélő pénzügyi igazgató.

Az igazgatótanács elnöke, Markus Duesmann az orosz invázióból adódó gondokról elmondta, hogy eddig az Audi minden európai gyárához ukrajnai beszállítóktól vásároltak kábelkötegeket. Most más európai, valamint észak-afrikai, távol-keleti, és még mexikói partnerek közreműködésével is igyekeznek biztosítani az ellátást. Több ukrajnai üzemben is megpróbálják folytatni a termelést - mondta Markus Duesmann, megrendítőnek nevezve a légvédelmi bunkerben élő és sokszor három műszakban dolgozó ukrán szakemberek helytállását.

