A találó nevű ICE-ra (International Concours of Elegance) minden évben a svájci Alpokban, St Moritzban kerül sor. Az eseményt ugyan az elmúlt két évben kénytelenek voltak szüneteltetni a szervezők, de 2022-re ismét teljes pompájában tündököltek a veterán és ritka sportautók a hóban.

Az exkluzív hegyi találkozón összesen 45 klasszikus jármű vehetett részt, és olyan ritkaságok voltak közöttük, mint az egyik Bond-filmben feltűnt Aston Martin DB5, vagy a Michael Jackson Pepsi reklámjában használt Ferrari Testarossa Spider.

Természetesen versenyeket is rendeztek, valamint díjátadókat is tartottak, hogy tétje is legyen a mókának: a „Jet Set on Ice” kategóriában az 1965-ös Ferrari 275 GTB lett a legjobb. A Star on Wheels kategóriát az 1968-as Lamborghini Miura nyerte, amely az Olasz meló ikonikus nyitójelenetében került a filmvászonra.

A Vintage Road Racing első helyét az 1967-es Morris Mini Cooper S szerezte meg, mellyel több raliversenyen is győzedelmeskedett tulajdonosa. A Vintage Grand Prix divízióban pedig az 1939-es Maserati 4CL lett az első, amelynek maga Ernesto Maserati volt a gazdája.

