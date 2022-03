Több szempontból is tanulságos ez a Lengyelországban készült felvétel, amin egy meglehetősen rosszul kivitelezett sávváltás látható, melynek szerencsére csak egy szokatlan „parkolás” lett a következménye.

Azonban így is felvet néhány kérdést a videó, az egyik, hogy mire érdemes figyelni, ha egy teherautó elé szeretnénk befurakodni? Két lényegi pontot érdemes vizsgálni, az egyik az, hogy egy soktonnás behemótnak bizony nem megy olyan gyorsan a beengedés, mint egy személyautónak. A másik pedig, hogy a holttere is jóval jelentősebb, így az is könnyen előfordulhat, hogy észre sem veszi a közeledő járművet a teherautó sofőrje.

Hogy itt melyik állt fenn, az már más lapra tartozik, az viszont feltűnő, hogy a teherautó sofőrje látszólag minden érdeklődés nélkül elhajtott a baleset helyszínéről. Ez már csak azért sem túl szerencsés, mert a videó alapján nincs az a rendőr, amelyik elhiszi, hogy nem észlelte az ütközést a kamionos, innentől pedig ez cserbenhagyásnak számít.

