Persze azért tisztán az igazi. A wearecurated.com pedig tett is arról, hogy az 1985-ös Lamborghini visszanyerje méltó ragyogását!

A csapat Connecticutban bukkant rá a húsz évvel ezelőtt letámasztott sportautóra, melyet végül egy műhelyben vettek kezelésbe, és bár a két évtizedes ácsorgás után alaposan át kell nézni műszaki szempontból is, az első lépés mégis egy alapos takarítás volt.

A Countach bár hosszú ideig egy helyben állt, a videó tanúsága alapján nem volt egyedül, egerek költöztek ugyanis az utasterébe, melyek rengeteg piszkot hagytak maguk után. Természetesen a fényezés is elfáradt kicsit az évek alatt, ám egy polír bizony csodákra képes, ez most is kiderült.

Hogy mi lesz a videóban látható Countach sorsa, az valószínűleg könnyedén kitalálható. Az alig 2000 példányban gyártott modellt annak idején százezer dollárért vette a gazdája, manapság ennyiért legfeljebb replikát találni. Az eredeti darabok inkább valahol félmillió dollár körül mozognak.

