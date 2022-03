Az Audi A6 E-Tron tavaly mutatkozott be először, amikor az autógyártó bemutatta a koncepciót. Az Audi egy vonzó Sportback modellt leplezett le akkor, amelyet kémfotósaink most tesztelés közben örökítettek meg. Az új felvételek egy beszállítónál mutatják a modellt, az álcázás pedig elrejti a dizájnt, amely az Audi koncepcióban debütált modelljéhez képest finomítottnak tűnik.

Az autó megtartotta a koncepció általános formáját, a karcsú tetővonal ívelten lejt hátrafele. Az egyik nyilvánvaló változás elöl történt, ahol az autó mostantól markánsabb osztott fényszóró-kialakítást visel. A koncepcióban vékony lámpatestek voltak a hamisnak tűnő légbeömlők felett; a kémfotókon látható autó azonban úgy tűnik, hogy alaposan átdolgozott orrkialakítást kapott. Túl nehéz megmondani, hogy van-e más jelentős stílusbeli változás, de a fotókon látottak alapján nem hisszük, hogy sok lesz.

32 Fotó

Az Audi a Porschéval közösen kifejlesztett Premium Platform Electric architektúrát használja majd az A6 E-Tron alapjául. A két vállalat a platformot számos közelgő jármű, köztük a közelgő Audi Q6 E-Tron és a következő generációs, teljesen elektromos Porsche Macan alapjául is fogja használni.

A konkrét hajtáslánc részletei egyelőre rejtélyesek, de a koncepció egy 470 lóerős és 800 Nm nyomatékú kétmotoros konfigurációval debütált. A koncepcióautó kevesebb mint négy másodperc alatt elérte a 100 kilométer/órás sebességet. A PPE az A6 E-Tron gyorstöltési képességeit biztosítja, és az EV-t kevesebb mint 25 perc alatt tölti fel ötről 80 százalékra. Emellett kiváló hatótávolságot is biztosít a modellnek.

Bár az Audi A6 E-Tron a PPE platformon fog futni, nem ez lesz az első PPE modell, amely megérkezik. Arra számítunk, hogy a Q6 E-Tron és a teljesen elektromos Macan még ebben az évben ledobják az álcát, és az A6 E-Tron esetleg csatlakozik a két modellhez, bár egy 2023-as év eleji bemutató sem lepne meg minket. Addig még sok minden történhet, ami megzavarhatja ezt az ütemtervet. Ma mutatkozott be az A6 Avant E-Tron koncepció is, amely a villanyautó hosszú tetős változatát mutatja be.

