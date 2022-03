A Subaru a múlt héten bombát dobott a teljesítményautók világára. Közel 30 éven át a turbófeltöltős, összkerékhajtású WRX felerősített STI változata jelentette A raliautós teljesítményt az aszfalton és azon kívül is. Most, hogy itt az új WRX-generáció, mindenki arra számított, hogy egy új WRX STI következik. Most már tudjuk, hogy ez nem fog megtörténni.

A Subaru március 11-i bejelentése nem adott konkrét okot az STI törlésére. Csupán annyit közölt, hogy a vállalat vizsgálja a következő generációs STI lehetőségeit, amelyek között szerepel az elektromosítás is. De addig is, "egy következő generációs belsőégésű motoros WRX STI nem fog készülni az új WRX platformra". A Road & Track beszámolója némi kontextust kínál ehhez a döntéshez, Dominick Infantét, a Subaru vállalati kommunikációs igazgatóját idézik, aki szerint a szabályozások olyan gyorsan változnak, hogy egy új STI-nek korlátozott lenne a szavatossági ideje, emiatt nincs értelme jelenleg újat csinálni.

Ez egy egyszerű válasz, amely egybeesik a Subaru STI bejelentésével a villamosítás szélesebb körű elterjedéséről. A WRX jelenlegi generációja 2021 szeptemberében debütált egy 2,4 literes turbómotorral, amely 271 lóerőt termel a régi módszerrel - hibrid asszisztens nélkül. Várható volt, hogy egy nagyobb teljesítményű STI modell is követi majd, sőt, a Subaru az év elején a Tokiói Autószalonon bemutatott egy S4 STI Performance koncepciót. Ezt megelőzően a pletykák szerint az új STI akár 350 lóerős teljesítményű is lehetett volna. Egyik pletyka sem tartalmazta azonban az egyenletben az elektromosságot.

Nem világos, hogy a bejelentés előtt már dolgoztak-e egy új, belsőégésű motorral hajtott STI-n. A Motor1.com kérdésére a Subaru további kommentárt nem adott. Érdemes azonban megjegyezni, hogy a Subaru nem zárta ki teljesen egy jövőbeli WRX STI-t. Ami azt illeti, az STI a WRX-en kívül is létezik, de a jövőjük határozottan elektromosnak tűnik. A fent említett S4 STI Performance koncepció mellett a Subaru Tokióban egy Solterra STI koncepciót is bemutatott. Az igazi figyelemfelkeltő a radikális, 1073 lóerős STI E-RA koncepció volt, amelyet a Subaru az STI-részleg közeljövő motorsport-tanulmányának nevezett.

Azok számára azonban, akik egy utolsó benzinmotoros STI-ben reménykedtek, úgy tűnik, ez a hajó elúszott. Ha a WRX STI visszatér, szinte biztos, hogy legalább részben elektromos hajtású lesz, ha nem is teljesen elektromos.

Mindeközben a Ferrari és a Lamborghini is reagált az ukrán háborúra, hogy hogyan, azt itt lehet elolvasni.