Az idei Év Autója díjat ezúttal az elektromos KIA EV6 nyerte el, azonban emellett van egy másik díj is, mely kifejezetten a női autósokat célozza meg: a Women's World Car of the Year (WWCOTY) szervezet már több mint egy évtizede figyeli és nevezi meg a szerintük legjobbnak ítélt autókat.

A Női Év Autója díjazás egy kicsit másképp néz ki, mint az Év Autója rendszere, ugyanis itt mindössze hat kategóriában választják ki a legjobb autókat, családi autók, sportkocsik, prémiumautók, terepjárók, SUV-k és a nagyméretű autók kategóriáiban.

Az idei Női Év Autója díjat pedig egy francia újdonság zsebelte be, az új Peugeot 308-as. A díjat odaítélő szervezet egyébként 56 újságírónőből áll, a világ 40 országából, s érdekességképp: a tavalyi díjat a Land Rover Defender nyerte el.

