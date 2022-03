1991-ben Jim O'Shea ellátogatott egy Volvo West Country szalonba, és megvásárolt egy 740 GLE-t, annak ellenére, hogy masszív családi balhé alakult ki a vásárlás miatt: testvére ugyanis nevezetesen egy Ford márkakereskedést üzemeltetett.

Talán még ő maga sem gondolta volna, hogy a dacból történt kijelentése, miszerint ő már csak azért is belerak egymillió mérföldet az autóba, valóban megvalósul: 2021 novemberében tényleg elérte azt a bizonyos egymillió mérföldet, mely átszámítva 1,6 millió kilométernek felel meg.

Habár a hihetetlen futásteljesítményt Jim édesapja már nem élhette meg, végül egészen messzire elért az egymillió mérföldet futott Volvo története. Nyilván ennyi kilométerrel a háta mögött akadt pár javítanivaló is, így például 940 ezer kilométernél motort kellett cserélni, de már váltóból is a harmadik került bele - írta meg a Totalcar.

Balesetet soha nem okozott a sofőr, habár azt elárulta, hogy felesége háromszor is meghúzta a Volvót a felhajtón. Miután a férfi hallott egy történetet egy másik Volvo-tulajról, aki 1966-os Volvo P1800S-ével mintegy 5,15 millió kilométert tett meg, majd a vállalat egy új C70-essel lepte meg, ő is felbátorodott, hátha kap egy új autót lojalitásáért.

Ez pedig így is lett: a Volvo is felfigyelt Jim történetére, és a kereskedés, ahol annak idején a 740-est vásárolta felajánlott neki egy vadonatúj S60-ast (habár csak két évig használhatja ingyen, majd vissza kell adnia), melybe csak tankolnia kell, ugyanis szervizelést, gumizást és biztosítást is állja a szalon. A legszebb az egészben pedig az, hogy még az az alkalmazott is a szalonban dolgozik, aki 1991-ben eladta Jimnek a legendásan sok kilométert futott autót.

