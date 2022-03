Az autóipari kémfotók izgalmas világa sosem egy egzakt tudomány. Néha a képek egyértelműek, vékonyan álcázott prototípusokat kapunk el a jövőbeli modellekről, amelyekből néhány egyszerű következtetést vonhatunk le. Aztán vannak olyan fotók, mint ezek, amelyeken egy jelenlegi generációs Mustang Shelby GT350 látható, amelynek motorháztetejét minden idők legnagyobb dudorával koronázták meg.

16 Fotó

Ez egyértelműen egy tesztpéldány. Figyelembe véve, hogy hány videót láttunk már arról, hogy a Mustangok autókiállításokon a közönségbe hajtanak, a szellemes olvasók ezt valamiféle bizarr védelmi eszköznek is tekinthetik. Ígérjük, hogy nem ez volt az első gondolatunk, és különben is, haszontalan lenne, ha a tátongó hűtőrács még mindig kávét szürcsölő embereket kebelezne be, akik túl közel állnak az úthoz.

Oké, ideje komolyra fordítani a szót, mert van néhány jogos elmélet, amit megvitathatunk. Kezdjük azzal, hogy kémcsapatunk emlékszik egy néhány évvel ezelőtti hasonló beállításra, amelyet egy korábbi generációs Mustang tesztautón láttunk. Ha minden igaz, a Mustang Cobra Jet versenyautókon használt, jelentősen domború motorháztetőt rejtette. Csak emlékeztetőül: a Cobra Jetek kifejezetten gyorsulási versenyekre készültek, és nem közlekedhetnek az utakon.

Ez ebben az esetben nagyon valószínű forgatókönyv, különösen, hogy már láttuk a Ford Mustang következő generációjának prototípusait az utcán. Azt is megerősítettük, hogy a V8-as erőforrás visszatér, és a Cobra Jetek új sorozatának megjelenése minden bizonnyal a következő póni esetében is benne lehet a pakliban. Talán ennél a pontnál nagyobb kérdés, hogy ez az autó csupán egy húsos motorháztetőt tesztel-e, vagy alatta egy húsos motor is lapul?

A képeket készítő kémforrásaink nem hallottak túl sok hangot ebből a tesztautóból, és minden más a szokásos Shelby GT350-nek tűnik. Az 5,0 literes V8-asnak vissza kell térnie a szériaautókhoz, de az is elképzelhető, hogy a Ford 7,3 literes, tolókaros V8-as motorja kerülhet a motorháztető alá. A kanadai autóipari szakszervezet egyik prominens tagja említette, hogy a Mustangban egy 6,8 literes változatot használnának, bár a Ford nem erősítette meg az állítást.

Egy nagy tolókaros motor, akár egy különleges szériamodellben, akár egy kizárólag versenypályára szánt Cobra Jet-ben, nagyszerű búcsút jelenthetne a belsőégésű motoroktól a Ford Mustangban. Mivel a villamosítás a láthatáron van, a Mustang következő generációja lehet az utolsó, amely benzinmotorral készül. És ez a Shelby akár már most is tesztelheti a nagy finálét.

Mindeközben a BMW elrendelte közel egymillió autójának visszahívását tűzveszély miatt, hogy milyen autókról van szó, arról itt írtunk.