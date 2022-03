2020-ban a világ leghosszabb autója Floridába tartott, hogy teljes körű restaurálásra kerüljön. Az eredetileg 1986-ban Burbankben, Jay Ohrberg által épített, úgynevezett "amerikai álom" sokkal jobb napokat látott, miután éveken át egy new jersey-i raktár mögött állt elhagyatottan. Most azonban a világ leghosszabb autójának restaurálása befejeződött, és jobban néz ki, mint valaha.

Michael Dezer közép-floridai autógyűjtő 2019-ben vásárolta meg az Amerikai Álmot, és finanszírozta az újjáépítését. Az egyedi 1976-os Cadillac Eldoradót az előző tulajdonosának, Michael Manningnek a New York-i Nassau megyében lévő otthonából kellett Orlandóba szállítani - természetesen két darabban. Onnan Dezer, Manning és csapataik közösen dolgoztak azon, hogy a járművet az alapoktól kezdve újjáépítsék.

61 Fotó

A restaurálás magában foglalta a karosszéria teljes átdolgozását, a belső tér átalakítását, a motor felújítását, valamint az úszómedence, a minigolfpálya és a jacuzzi korszerűsítését. A Guinness Világrekordok szerint a restaurálás - a szállítással együtt - körülbelül 250 000 dollárba (kb. 84 millió forintba) került Dezernek és csapatának.

Az Amerikai Álom, amely most már működőképes, több, mint 30 méter hosszú, megdöntve ezzel a korábbi rekordot, amelyet 1986-ban állított fel. A jármű 26 kerékkel, két V8-as motorral - egy elöl és egy hátul - rendelkezik, és akár 75 embert is képes szállítani. A már említett elemek mellett vízágy, biliárdasztal, sőt, még egy működő helikopterleszálló is található benne.

"A helikopterleszálló szerkezetileg a járműhöz van rögzítve, alatta acéltartókkal" - mondta Michael Manning a Guinness World Recordsnak az autóról, mely a felújítás előtt így nézett ki:

Bár technikailag vezethető, a tulajdonosok szerint a limó egyszerűen túl hosszú ahhoz, hogy közúton közlekedjen. Ehelyett az ikonikus limuzin a floridai Orlando mellett található Dezerland Park autómúzeum kiállítási darabjaként fog működni.

