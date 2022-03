Az elektromos autók akkumulátorai értékes nyersanyagokat, például kobaltot, nikkelt és rezet tartalmaznak. Annak érdekében, hogy ezek a fémek hasznos élettartamuk után ne tűnjenek el a hulladékban, és ne okozzanak esetlegesen környezeti károkat, az Európai Parlament drasztikusan meg akarja emelni az újrahasznosítási kvótát - írja a Tagesschau.de.

Csütörtökön az Európai Parlament nagy többséggel elfogadta az új akkumulátor-irányelvet. Eszerint az akkumulátorok újrafeldolgozási kvótáját lépésről lépésre kell növelni. Ezenkívül a gyártáshoz felhasznált anyagok bizonyos hányadának újrahasznosításból kell származnia.

A 2020 decemberétől hatályos uniós akkumulátor-rendelet tervezete négy különböző lehetőséget irányoz elő, az EU Bizottsága a 2. vagy a 3., közepesen szigorú lehetőséget szorgalmazza. Eszerint a kobalt, a nikkel és a réz újrahasznosítási kvótája 2025-re 90 százalékra, 2030-ra pedig 95 százalékra emelkedik, a lítium esetében a kvóta csak 35, illetve 70 százalék.

A Tagesschau.de beszámolója szerint a parlament akarata szerint az újrahasznosítási kvóta 90 százalékra emelkedik. Eszerint a parlamenti képviselők a 2. lehetőségben (90 százalékos újrahasznosítási kvótákkal) állapodhattak volna meg. Sem a Tagesschau jelentése, sem az Európai Parlament jelentése nem tartalmaz részleteket. Mindenesetre az uniós kormányoknak még jóvá kell hagyniuk az új irányelvet.

Az újrafeldolgozási követelmények mellett a Parlament javaslata kötelező gyártói előírásokat is tartalmaz az újratölthető elemek élettartamára vonatkozóan. Mindez nemcsak az elektromos autók és az e-kerékpárok akkumulátoraira, hanem a helyhez kötött energiatárolókra, valamint a laptopok, okostelefonok és más elektronikus eszközök akkumulátoraira is vonatkozik. Ezenkívül az akkumulátorokat és az eszközöket úgy kell megtervezni, hogy élettartamuk végén könnyen cserélhetők legyenek.

A környezetvédelem témája mellett a vita nyilvánvalóan a nyersanyagimporttól való függetlenség kérdésével is foglalkozott, mivel az akkumulátorok fémjei, például a nikkel, eddig gyakran Oroszországból érkeztek. Az Ukrajna elleni támadás miatt a nikkel ára a londoni fémtőzsdén az elmúlt napokban olyan meredeken emelkedett, hogy a kereskedést fel kellett függeszteni. Emiatt, de nyilvánvalóan politikai okokból is, az EU most nagyobb függetlenségre törekszik.

"Az Ukrajna elleni orosz támadás és Európa importtól való függetlenné tételének feladata fényében az akkumulátor-ágazatra is sürgősen új jogszabályokra van szükség" - mondta Virginijus Sinkevicius környezetvédelmi biztos. Végül is az akkumulátorok iránti kereslet az elektromos autók berobbanása miatt a következő években erőteljesen növekedni fog.

