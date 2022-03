Ha autórajongó vagy, és a Los Angelesbe látogatsz, a Petersen Automotive Museumot mindenképpen meg kell nézned. A múzeumban több mint 300 autó található minden korszakból, a leghíresebbektől a legkülönlegesebbekig. Március 12-től a mozi történetének legemblematikusabb modelljeiből válogatnak.

A tévésorozatoktól a fantasy-filmeken át a szuperhősökig - ez csak néhány a Los Angelesben kiállított autók közül.

A "Hollywood Dream Machines: Vehicles of Science Fiction and Fantasy" című kiállítás a sci-fi filmekben használt legkülönösebb modelleket mutatja be. A bemutatott járművek között szerepel a legendás 1959-es Cadillac Miller-Meteor, más néven Ecto-1, a Szellemirtókban használt autó.

A kiállításon látható még az eredeti DeLorean a "Vissza a jövőbe" című filmből, valamint a Batmobil a "Batman" és a "Batman visszatér" című filmekből. A Terminátor-rajongók számára ott van a Moto-Terminátor, a "Terminátor: Megváltás" című film motorja. A Marvel-rajongók sem fognak csalódni a Fekete Párducból ismert Lexus LC 500-as jelenlétében, amelynek oldalán golyó ütötte lyukak és karcolások láthatók.

További modellek közé tartozik a "Starsky és Hutch" című tévésorozatból ismert, felejthetetlen piros-fehér Ford Gran Torino.

És a gyűjtemény nem áll meg itt. Néhány korábbi motorsport-nagyágyút is tartalmaz, mint például a McLaren MP4-14 , amelyet 1999-ben Mikka Häkkinen vezetett, vagy a Porsche 919 Hybrid, amely 2015-ben részt vett a Le Mans-i 24 órás versenyen.

Nem hiányoznak a különc járművek sem, mint például a Lexus 2054, a Különvélemény című filmben látott prototípus, vagy a Honda S2000, amely a Halálos Iramban első fejezetében szerepelt. Végül, vannak "normálisabb" autók is, mint a Ford GT, Maserati MC12, Koenigsegg Jesko és a "James Bond" saga legtöbb modellje.

