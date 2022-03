Az Xpeng már négy európai országban fogad foglalásokat a P5-re. Dániában, Norvégiában, Hollandiában és Svédországban az elektromos szedán már díjmentesen foglalható - olvasható a Xpeng megfelelő weboldalain. A szállítás ott 2022 negyedik negyedévére ígérkezik.

A P5 a harmadik modell, amelyet a Xpeng bevezetett a kontinensen a G3 és a P7 után. A közelmúltban bemutattak egy negyedik modellt, a G9-et. Európában azonban a Xpeng eddig csak Norvégiában voltak jelen, abban az országban, ahol az elektromos autókat a többinél sokkal jobban szeretik. Ott a G3 2020 vége óta vásárolható meg.

A P7, amelyet a második Xpeng modellként mutattak be, megtalálható a norvég Xpeng oldalán, de még nem foglalható - így a P5 úgymond előreugrott a sorban. A másik három országban a P5 és P7 modellek megtalálhatók a Xpeng weboldalain, de a G3 nem.

A 4,81 méteres P5 mindössze nyolc centiméterrel rövidebb, mint a P7. A tervek szerint többek között a Tesla Model 3 ellen versenyezne. Kínában három változat létezik, mindhárom azonos hajtóteljesítménnyel (155 kW). Az akkumulátorok mérete és hatótávolsága eltérő: 56 kWh és 460 km, 66 kWh és 550 km, illetve 71 kWh és 600 km. A tartományok a kínai ciklusnak megfelelően vannak megadva.

Európában azonban úgy tűnik, hogy csak a 66 kWh-s középkategóriás változat kerül bevezetésre, legalábbis a sajtóközleményben csak ez szerepel. A WLTP hatótávolság ennél a változatnál 465 km.

A felszereltséghez tartozik egy 12,3 hüvelykes műszerkijelző és egy 15,6 hüvelykes monitor az infotainmenthez. Az Xpilot 2.5 szintén megtalálható a weboldalon - de ez nem az autonóm vezetési rendszer legújabb verziója; Kínában már az Xpilot 3.5 van használatban.

A P5 foglalások megnyitásával egy időben a Xpeng megnyitja második európai bemutatótermét is a stockholmi üzlet februári megnyitása után. Ez a hágai Westfield Mall of the Netherlands bevásárlóközpontban található. A P5 mellett a P7 és a Xpeng X2 légi jármű prototípusa is megtekinthető.

A tervek szerint 2022 vége előtt két további üzlet nyílik meg Hollandiában az Emil Frey csoporttal együttműködve, és a következő években további üzletek következnek. Az árak még nem ismertek, de a kínai változat 223 900 jüantól kapható; ez körülbelül 32 000 eurónak felel meg.

