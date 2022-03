Mennyit fizetnél egy autóért? 15 millió forintot? Százötvenet? Egy személy több mint 13 millió dollárt, vagyis kb. 4,5 milliárd forintot költött egy gyönyörű és ritka 1937-es Talbot-Lago T150-C-SS Teardrop Coupe-ért. A kocsi a hónap elején kelt el a Gooding and Company aukcióján Amelia Islanden. Az autó végső leütési ára 13 425 000 dollár volt, amivel a valaha árverésen eladott legértékesebb francia autó lett, és világrekordot döntött a márka.

A 90107-es számú T150-C-SS alvázra a Figoni et Falaschi által tervezett karosszéria került. Az aukciósház kutatásai szerint a cég 10-20 Teardrop Coupét tervezett, és kétféle változatban - a rovátkolt hátú Coupé Jeancart és a fastback Modéle New York - készültek. A Modéle New York karosszériája, amelyből mindössze kettő készült, 100%-ig alumíniumból van, és ez az egyetlen ép karosszériával fennmaradt példány.

7 Fotó

A Talbot kék színben, szürke sárvédővel hagyta el a gyárat. Versenyszerű kipufogóvéggel, festett drótkerékkel és napfénytetővel rendelkezett. Az autó színe az 1938-as Concours d'Elegance Fémina versenyre krémszínűre változott, vörös sárvédőkkel. Két másik Talbot-Lago T150-C-SS Coupé mellett jelent meg. Az autót ezután eladták a Los Angeles-i Thomas Stewart Lee-nek, aki két másik T150-C-SS Coupé tulajdonosa volt. Lee sötétvörösre festette át.

Az autó még néhány tulajdonost megjárt, majd fehérre festették, és 40 évig, 2002-ig egy kaliforniai garázsban állt. A felújított 90107-es a 2005-ös Pebble Beach Concours d'Elegance versenyen debütált, majd a 2007-es Amelia Island Concours d'Elegance versenyen is részt vett, és elnyerte a fődíjat. Pebble Beachen az osztályelső trófeát érdemelte ki. Az autó a korai autótervezés gyönyörű példája.

Az 1937-es Talbot-Lago T150-C-SS Teardrop Coupét egy 4,0 literes soros hathengeres motor hajtja, amely három Zenith-Stomberg karburátorral 140 lóerőn teljesít. Négyfokozatú Wilson előválasztós sebességváltóval, négykerekű mechanikus fékekkel, első független felfüggesztéssel rendelkezik.

Az autó több mint 80 éves, és jó lenne, ha elérné a századik születésnapját, bár egy időben 40 évre eltűnt. Reméljük, nem tűnik el újra.

Mindeközben a BMW elrendelte közel egymillió autójának visszahívását tűzveszély miatt, hogy milyen autókról van szó, arról itt írtunk.